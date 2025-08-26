Previsão do tempo: São Paulo deve ter frente fria e chuva nesta terça-feira, 26

Com o fim do Veranico, que trouxe uma onda de calor para São Paulo na última semana, nesta terça-feira, 26, a cidade pode ser atingida por uma frente fria que provocará pancadas de chuva em pontos isolados, especialmente durante a tarde e a noite.

O céu ficará com muitas nuvens, mas haverá algumas aberturas de sol durante o dia, com temperaturas mais amenas, com a máxima prevista na casa dos 23°C.

Chuva rápida e rajadas de vento

A combinação de ventos úmidos vindos do mar e a formação de instabilidades climáticas serão responsáveis pelas chuvas rápidas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento. A mínima para hoje é de cerca de 14°C.

A frente fria não deverá avançar de forma intensa para o interior do estado, onde o calor continua predominando, com cidades como Bauru podendo registrar até 30°C.

No entanto, nas regiões sul e leste do estado, incluindo a capital, há possibilidade de volumes expressivos de chuva, acompanhados de descargas elétricas, conforme alertam os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Instabilidade persiste até o início da noite

A instabilidade climática deve persistir até o início da noite, com uma melhora gradual do tempo prevista para os próximos dias. Portanto, o dia de hoje traz variações climáticas típicas da passagem de uma frente fria no final do inverno, com quedas temporárias de temperatura e chuvas rápidas.

Esse cenário reforça a importância de atenção aos alertas meteorológicos para evitar transtornos. A previsão para os próximos dias indica que, apesar das chuvas, as temperaturas devem voltar a subir com o afastamento da frente fria, mantendo o interior paulista mais quente e seco.