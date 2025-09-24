Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia frio com temperaturas de até 17°C nesta quarta, 24

São Paulo enfrenta uma manhã fria e nublada, com temperaturas amenas e clima úmido

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h15.

Nesta quarta-feira, 24, a cidade de São Paulo deve registrar uma manhã fria, com a máxima prevista em torno de 17°C, de acordo com as condições meteorológicas atuais.

O tempo na capital paulista será predominantemente nublado, com muitas nuvens durante o dia, o que contribui para a sensação térmica amena e a baixa elevação das temperaturas.

Clima úmido e estável

A umidade relativa do ar permanece elevada, contribuindo para o clima úmido típico do outono. Os ventos, que sopram de direção leste-sudeste, mantêm o tempo estável, sem previsão de chuvas intensas para o dia.

Essa combinação de fatores faz com que a sensação térmica ao longo do dia seja fresca, exigindo cuidados, especialmente para grupos mais sensíveis ao frio, como crianças e idosos.

Temperatura abaixo da média para setembro

Com uma máxima de 17°C, a temperatura de hoje está abaixo da média para o mês de setembro, indicando a presença de uma massa de ar frio que afeta o Sudeste do Brasil, característica da transição do inverno para a primavera.

A expectativa é de que o clima continue com temperaturas amenas e céu nublado nos próximos dias, com pequenas chances de chuvas isoladas, mas sem grandes mudanças no padrão climático local.

