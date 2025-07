Previsão do tempo: São Paulo deve registrar 7°C e neblina para quarta-feira, 30

A previsão do tempo para São Paulo nesta quarta-feira, 30, indica um dia com frio persistente, fruto da segunda onda polar do inverno.

A temperatura mínima deve ficar em torno de 7°C, enquanto a máxima não ultrapassará 16°C. O céu terá sol com muitas nuvens e possibilidade de neblina ou neblina isolada durante as primeiras horas do dia.

A umidade do ar ficará entre 50% e 90%, podendo causar sensação de ressecamento e desconforto. Não há previsão de chuva, mas a visibilidade poderá ser reduzida pela névoa ao amanhecer.

Condições climáticas durante o dia

O dia será marcado por céu nublado e a presença de névoa em alguns momentos. A visibilidade poderá ser prejudicada, especialmente no período da manhã, quando a névoa estará mais intensa.

Embora a previsão não indique chuva, a sensação térmica deve ser mais baixa, devido à combinação do vento e da umidade.