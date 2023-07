Previsão do Tempo no Rio de Janeiro hoje, 30/07: dia nublado com chuva, veja previsão

Previsão do tempo no Rio de Janeiro hoje, 30/07

A previsão do tempo hoje, domingo 30/07, para o Rio de Janeiro segundo o INMET, indica um dia nublado com chuva, com temperatura máxima de 26ºC e temperatura mínima de 16ºC.

Vento: Moderado

Umidade do ar: máxima de 90% e mínima de 30%

Probabilidade de ocorrência de chuva isolada

Vai chover no Rio de Janeiro hoje?

No Rio de Janeiro, hoje tem chuva isolada.

Como está a umidade do ar?

O nível de umidade do ar para o Rio de Janeiro está com máxima de 90% e mínima de 30%.

Como está o vento e as nuvens no Rio de Janeiro?

Neste domingo (30), é esperado um vento de moderado.

Nascer e pôr do sol

O nascer do sol será às 06:06 e o pôr do sol às 17:53. A duração do dia é de 10h e 59 minutos.