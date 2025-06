Previsão do tempo hoje: Sol entre nuvens marcam o dia em São Paulo, com chuva prevista à noite

Nesta segunda-feira, 2, São Paulo terá um dia marcado por tempo firme durante o dia e instabilidade à noite.

A previsão indica presença de sol entre nuvens e clima ameno nas primeiras horas do dia.

As temperaturas mínimas devem girar em torno de 12°C, com máxima prevista de 25°C. Durante a tarde, a sensação térmica deve se manter próxima aos 25°C, com céu parcialmente nublado.

Chuva chega à noite com queda de temperatura

A mudança no tempo está prevista para o período da noite. O céu deve ficar nublado e há possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas por queda na temperatura, que pode atingir cerca de 16°C.

Os ventos sopram do sudeste com intensidade moderada ao longo do dia, entre 5 e 29 km/h. A população deve ficar atenta ao retorno da umidade no período noturno.