Previsão do tempo: frente fria derruba termômetros nesta terça-feira, 29

A terça-feira, 29, traz um panorama climático de contrastes no Brasil. Enquanto o Centro-Sul do país se prepara para o impacto de uma massa de ar frio, as regiões Norte e Nordeste enfrentam chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para 16 estados, com queda de temperatura de até 5°C, e também avisou sobre o risco de chuvas fortes nessas duas últimas regiões.

A incursão de uma frente fria no Rio Grande do Sul foi a responsável pelo declínio acentuado dos termômetros.

A expectativa é de que geadas atinjam o extremo Sul, e a chuva também pode marcar presença em Santa Catarina. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, preocupada com a severidade do clima, emitiu orientações de segurança, dividindo o estado em três categorias: "normal", "atenção" e "alerta", conforme a gravidade da situação.

Chuvas intensas no Norte e Nordeste

Enquanto o Sul sofre com a onda de frio, o Norte e Nordeste do Brasil enfrentam um cenário diferente. A previsão aponta chuvas intensas, principalmente em áreas do extremo Norte, como Roraima, Amazonas, Amapá e Pará, regiões que têm sido constantemente afetadas por precipitações nas últimas semanas. No entanto, o Inmet também registrou uma tendência de chuvas mais amenas no litoral de estados como Rio Grande do Norte e Alagoas.

Quente e seco no Centro-Oeste

Por outro lado, o Centro-Oeste do Brasil seguirá com um padrão de tempo quente e seco. Com a presença de ar quente e seco, essa região corre o risco de enfrentar a proliferação de queimadas, um fenômeno que tem se intensificado durante o inverno. A combinação de calor e seca também exige atenção redobrada da população, especialmente nas áreas rurais, onde o fogo pode se alastrar rapidamente.

Recomendações da Defesa Civil e precauções

Diante do mau tempo, o Inmet reforçou as orientações de segurança à população. A recomendação é de que, em caso de tempestades, as pessoas busquem abrigo em locais seguros e evitem se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Além disso, é fundamental desligar aparelhos elétricos e quadros de energia, como medida preventiva contra curtos-circuitos e choques. Em áreas suscetíveis a alagamentos, é aconselhado proteger os bens pessoais em sacos plásticos e manter comunicação com a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A previsão de tempo severo exige cautela em várias regiões, e a população deve estar atenta às orientações das autoridades para minimizar riscos durante esta terça-feira.