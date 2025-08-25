Previsão do tempo: frente fria chega a São Paulo e aumenta chance de chuva nesta segunda-feira, 25

São Paulo terá uma nova frente fria nesta segunda-feira, 25, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas. O céu deve ficar parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva em áreas próximas ao litoral e em pontos do interior.

As temperaturas oscilam entre mínima de 15°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar se mantém em níveis favoráveis às precipitações, enquanto ventos moderados ajudam na circulação do sistema frontal. A mudança interrompe o período de calor que vinha sendo registrado nos últimos dias.

Instabilidade deve seguir durante a semana

De acordo com especialistas, a frente fria poderá provocar chuvas leves a moderadas também na terça e na quarta-feira, prolongando o cenário instável no estado.

A tendência é que, nos dias seguintes, as temperaturas voltem a subir e as precipitações diminuam, marcando o retorno do tempo mais estável.

Clima típico do fim do inverno

O fenômeno faz parte do padrão climático comum no final do inverno e no início da primavera na Região Sudeste. Nessas épocas, massas de ar mais frias e úmidas costumam trazer mudanças bruscas no tempo.

Meteorologistas recomendam atenção às atualizações para acompanhar possíveis alterações na previsão ao longo da semana.