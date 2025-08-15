Brasil

Previsão do tempo: fim de semana em São Paulo terá tempo seco e temperaturas amenas

São Paulo terá fim de semana seco e com temperaturas amenas, com destaque para a elevação gradual do termômetro e tempo firme até domingo

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15h18.

O fim de semana em São Paulo deve ser marcado por tempo seco e temperaturas amenas, seguindo a tendência observada nos últimos dias.

A capital paulista amanheceu nesta sexta-feira, 15, com céu nublado, com temperaturas em torno de 11 °C e sensação de frio, especialmente em áreas como Parelheiros, onde a mínima chegou a 7,5 °C.

Durante o dia, o sol apareceu entre nuvens, mas a máxima não ultrapassou os 20 °C, com umidade relativa do ar em torno de 50%. O tempo permaneceu firme, sem chuvas na cidade.

Na semana passada, São Paulo experimentou uma sequência de dias com céu nublado e temperaturas mais baixas para a época do ano, característica típica do inverno na região.

O mês de agosto tem registrado um acúmulo pluviométrico muito abaixo da média histórica, com apenas 8,3% da precipitação esperada até o momento. Com apenas 2,5 mm de chuva até agora, o tempo segue predominantemente seco.

Previsão para o fim de semana

Para o final da semana, a previsão indica um aumento gradual das temperaturas devido à chegada de uma massa de ar seco. O sábado, 16, deve ser marcado por temperaturas variando entre mínima de 13 °C e máxima de 22 °C, com umidade relativa do ar confortável, acima dos 50%.

Já no domingo, 17, as temperaturas seguirão de forma semelhante, com mínima em torno de 13 °C e máxima próxima a 23 °C, sem previsão de chuvas significativas e com nebulosidade variável.

