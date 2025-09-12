Previsão do tempo: céu nublado e temperaturas amenas devem marcar o fim de semana em São Paulo

O tempo em São Paulo deve mudar nos próximos dias. A previsão indica céu nublado e temperaturas mais amenas durante o fim de semana, com menor incidência de sol em comparação às últimas jornadas.

Nesta sexta-feira, 12, a capital paulista registrou manhã com 17 °C, com presença de nuvens intercaladas por períodos de sol.

No sábado, 13, a expectativa é de nuvens baixas persistindo durante boa parte do dia, o que deve reduzir a presença do sol e manter o clima estável.

No domingo, 14, o cenário permanece semelhante, com tempo parcialmente ensolarado e temperaturas estáveis que favorecem atividades ao ar livre, mas com menor insolação direta.

Semana deve ter sol e chance de chuvas isoladas

Para a próxima semana, a previsão do tempo indica o retorno gradual do sol e possibilidade de chuvas isoladas já na manhã de terça-feira, 16. O clima deve alternar entre períodos de sol e temperaturas agradáveis.

Segundo meteorologistas, a mudança climática está relacionada à passagem de sistemas frontais típicos da região Sudeste nesta época do ano, que favorecem maior cobertura de nuvens e redução no calor intenso.