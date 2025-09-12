Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: céu nublado e temperaturas amenas devem marcar o fim de semana em São Paulo

Previsão aponta para poucas chances de chuva e retorno do sol na próxima semana

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11h11.

O tempo em São Paulo deve mudar nos próximos dias. A previsão indica céu nublado e temperaturas mais amenas durante o fim de semana, com menor incidência de sol em comparação às últimas jornadas.

Nesta sexta-feira, 12, a capital paulista registrou manhã com 17 °C, com presença de nuvens intercaladas por períodos de sol.

No sábado, 13, a expectativa é de nuvens baixas persistindo durante boa parte do dia, o que deve reduzir a presença do sol e manter o clima estável.

No domingo, 14, o cenário permanece semelhante, com tempo parcialmente ensolarado e temperaturas estáveis que favorecem atividades ao ar livre, mas com menor insolação direta.

Semana deve ter sol e chance de chuvas isoladas

Para a próxima semana, a previsão do tempo indica o retorno gradual do sol e possibilidade de chuvas isoladas já na manhã de terça-feira, 16. O clima deve alternar entre períodos de sol e temperaturas agradáveis.

Segundo meteorologistas, a mudança climática está relacionada à passagem de sistemas frontais típicos da região Sudeste nesta época do ano, que favorecem maior cobertura de nuvens e redução no calor intenso.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Marinha testa primeiro drone kamikaze em operação militar na Amazônia

Após condenação no STF, quais os próximos passos para Bolsonaro? Defesa pode recorrer? Entenda

STF determina penas de dois a 27 anos para Bolsonaro e outros 7 condenados; veja lista

Reforma Administrativa prevê fim de novos fundos para remunerações e bônus no serviço público

Mais na Exame

Carreira

Grupo Boticário oferece bolsa de R$ 2 mil em estágio; saiba como se inscrever

Mundo

Rússia derruba 221 drones ucranianos em ofensiva noturna

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Tecnologia

Microsoft faz concessões e escapa de multa da União Europeia por Teams e Office