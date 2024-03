Previsão de chuva no Rio: Paes pede para as pessoas evitarem deslocamento; saiba o que esperar

Depois de convocar uma entrevista coletiva para o início da noite desta quinta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou sua conta no X (antigo Twitter) para passar recomendações à população. Além de pedir que as pessoas se desloquem mais cedo nesta quinta-feira, ele fez um "apelo para os patrões" para que as pessoas também evitem de se deslocar pela cidade na sexta-feira.

Ao lado da chefe de meteorologia do Centro de Operações Rio, Raquel Franco, Paes prometeu passar a noite no COR para, ao longo da madrugada e na manhã de sexta-feira, poder passar mais informações à população.

"Essa previsão [de chuvas intensas] infelizmente está se confirmando. A partir desta noite, podemos ter o chamado pré-frontal, podemos ter uma pancada forte entre o final da noite e a madrugada. O cenário pior está entre sexta à noite e madrugada de sábado, e novamente na noite de sábado e madrugada de domingo", disse a meteorologista. Comunicado da prefeitura

Depois dessa explicação, o prefeito explicou que "quanto mais gente se deslocando na rua, mais risco" e que, por isso, pediu para as pessoas evitarem o deslocamento. Já no fim de semana, Paes recomenda que os cidadãos façam a programação "mais doméstica possível", para evitar o deslocamento.

Paes também mandou um recado para as pessoas que moram em áreas de risco.