'Presidente de uma grande potência decidiu brigar com todo mundo', diz Rui Costa sobre Trump

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "decidiu brigar com todo mundo" ao impor tarifas para uma série de países, incluindo Europa, Canadá e China. O ministro disse que o Brasil atuará com serenidade e irá priorizar a diplomacia.

"É algo que não conseguiríamos nem imaginar que o que está acontecendo. É um presidente de uma grande potência que decidiu brigar com o mundo inteiro, Europa, Canadá, com México. Brasil deve agir e continuar agindo com muita serenidade apesar de todas as demonstrações de agressão, buscando solução diplomática e negociação".

Para Rui Costa, é "inacreditável" que o presidente de uma potência como EUA esteja interessado em temas internos do Brasil, como PIX e a Rua 25 de Março. O ministro se referia a investigação comercial contra o Brasil pelo governo americano que cita de Pix a redes sociais. Esses e outros itens serão alvo de apuração do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), que abriu o processo e vai determinar se as práticas listadas são consideradas desleais.

"Agora é algo simplesmente inacreditável que a gente esteja vendo documentos da principal potência mundial. Temos duas grandes potências mundiais, China e EUA, uma delas resolveu falar do comércio da 25 de março em SP. Uma delas resolveu falar de PIX, meio de pagamento do Brasil, uma delas resolveu suspender vistos de ministros da Suprema Corte".

Rui Costa disse ainda que o governo "não vai baixar a cabeça" e vai trabalhar para reestruturar suas relações comerciais e buscar novos parceiros:

"Canadá já sinalizou que quer estabelecer uma aliança com Mercosul para não depender tanto dos EUA, México a mesma coisa. Nós até dezembro queremos assinar o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul com isso a gente abre as portas de um grande mercado para indústria e agro brasileiro. Vamos continuar trabalhando para diversificar economia, com serenidade e sem baixar a cabeça".

Nas últimas semanas, Donald Trump tem escalado a tensão com governo brasileiro. Há duas semanas, Trump comunicou por carta ao governo brasileiro que iria impor uma sobretaxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos EUA a partir de 1º de janeiro. Já na semana passada, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA abriu uma investigação sobre o Brasil devido a supostas práticas comerciais desleais, incluindo o Pix. O objetivo é averiguar se elas estão restringindo de forma injusta as exportações americanas ao Brasil.

Na última sexta-feira, Trump determinou a revogação de visto de entrada dos Estados Unidos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A sanção foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, familiares, e a outros colegas da Corte: Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

A medida foi anunciada no mesmo dia em que Moraes impôs medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a usar tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro e na sede do PL em Brasília.