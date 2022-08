Presidenciáveis concentram primeiros 10 dias de campanha em SP, MG e RJ

Nos dez primeiros dias de campanha eleitoral, os quatro candidatos à Presidência da República melhor posicionados nas pesquisas concentraram as atenções no Sudeste do país. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) focaram no estado de São Paulo. Os quatro também estiveram pelo menos uma vez no Rio de Janeiro.

Em 16 de agosto, Lula abriu a campanha fazendo discurso em uma fábrica em São Bernardo do Campo (SP), enquanto Bolsonaro escolheu Juiz de Fora (MG) para o primeiro ato oficial como candidato à reeleição. O presidente discursou no mesmo local em que levou uma facada durante a campanha de 2018.

Bolsonaro esteve em Minas Gerais outras duas vezes nos últimos dez dias: no dia 19, para cumprir uma agenda presidencial na inauguração do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), e no dia 24, quando participou de atos de campanha com apoiadores. Os dois eventos foram em Belo Horizonte, capital mineira.

Lula também colocou Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, na agenda. No dia 18 de agosto, reuniu apoiadores em Belo Horizonte para um comício. O ex-presidente esteve no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de agosto. Bolsonaro foi à capital carioca em 22 de agosto, para entrevista ao Jornal Nacional.

Ciro esteve quatro vezes no Rio de Janeiro desde o início da campanha. Nos dias 19 e 20 para eventos com apoiadores, no dia 23 foi entrevistado no Jornal Nacional e no dia 26 participou de sabatina. Tebet foi ao Rio nos dias 25 e 26 de agosto, para sabatina e entrevista no Jornal Nacional.

São Paulo foi prioridade para os quatro candidatos. Todos os dias, desde o início da campanha, pelo menos um candidato à Presidência esteve no estado. Além de ter começado a campanha em São Bernardo do Campo, Lula teve compromissos em SP nos dias 17, 19, 20, 22 e 23 de agosto.

Bolsonaro foi a São José dos Campos (SP) em 18 de agosto e à capital paulista nos dias 23 e 26 de agosto. Ciro esteve no estado de São Paulo nos dias 16, 17, 18, 22 e 25 de agosto. Tebet só não passou por lá nos dias 22, 25 e 26 de agosto. O Distrito Federal só não esteve na agenda de Lula até agora. Bolsonaro, naturalmente, passou mais tempo no DF.

Além dos estados do Sudeste, Ciro esteve no Ceará, em Fortaleza; no Paraná, em Curitiba; e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tebet também cumpriu agenda em Curitiba (PR) e em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí e Joinville.

