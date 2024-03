Presidência do Senado: Podemos anuncia candidatura de Soraya Thronicke

O Podemos anunciou neste sábado, 9, que Soraya Thronicke vai concorrer à presidência do Senado. Essa é primeira candidatura lançada oficialmente. A senadora deve enfrentar Davi Alcolumbre (União-AP), Eliziane Gama (PSD-MA) e o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).

O Senado brasileiro nunca foi presidido por uma mulher. Além disso, Thronicke será apenas a segunda mulher a concorrer ao posto. Em 2021, Simone Tebet (MDB/MS) perdeu para a disputa Rodrigo Pacheco (PSD/MG), que comanda a casa.

O anúncio foi feito pela presidente do Podemos, Renata Abreu, durante evento em São Paulo do Podemos Mulher. "Vamos começar um movimento de organização de campanha, de um por um. E sonhamos sim em eleger a primeira senadora mulher na presidência do Senado. Porque a gente tem coragem", afirmou Abreu.

O atual mandato de Pacheco vai até o fim de 2024 e a eleição será realizada no começo de 2025