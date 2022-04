Presidência da Petrobras e chapa Lula-Alckmin: veja destaques da semana

Nesta semana, o governo fez novas indicações de nomes para a presidência da Petrobras e do Conselho de Administração da estatal. Enquanto isso, o cenário eleitoral ganha contornos mais claros, com a indicação oficial do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República.

Não houve grandes avanços no Congresso, com a rejeição do requerimento de urgência para a votação do projeto de lei das Fake News na Câmara e mais um adiamento da discussão da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O destaque ficou para o veto do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo.

Veja o que aconteceu de mais importante na semana:

Presidência da Petrobras

Depois de um período de incertezas quanto ao comando da Petrobras, o governo federal anunciou na quarta-feira, 6, a indicação do executivo José Mauro Ferreira Coelho para presidir a estatal, no lugar do general Joaquim Silva e Luna. O executivo já trabalhou na área de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.

O governo também indicou na quarta-feira o engenheiro civil Márcio Andrade Weber para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. As indicações precisam ser confirmadas pela assembleia geral ordinária da estatal, que se reúne em 13 de abril.

Alckmin vice de Lula

Nesta sexta-feira, 8, o PSB indicou formalmente ao PT o nome do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como pré-candidato à vice-presidência da República, para formar a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As legendas se encontraram pela manhã em um hotel em São Paulo, para discutir a aliança para as eleições presidenciais.

Candidato de consenso

O União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania informaram na quarta-feira, 6, que vão anunciar o nome de um "candidato de consenso" para disputar a Presidência da República nas eleições de outubro. O anúncio deve ser feito em 18 de maio, diz nota assinada pelos presidentes dos quatro partidos: Luciano Bivar (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania).

CPI do MEC

Senadores da oposição reuniram 27 assinaturas para pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação. Nesta sexta-feira, 8, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou ter conseguido a 27ª assinatura, número mínimo necessário para abrir uma CPI.

Mesmo com as assinaturas, para ser instalada, a CPI precisa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), oficialize a abertura do colegiado, com a leitura do requerimento no plenário. Cabe a ele avaliar os critérios para a instalação, que incluem fato determinado a ser investigado, orçamento definido e tempo limitado de funcionamento.

Veto à Lei Paulo Gustavo

O presidente Jair Bolsonaro vetou na quarta-feira, 6, a Lei Paulo Gustavo, que previa o repasse de 3,86 bilhões de reais da União para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia de covid-19 no setor cultural. O Congresso ainda pode derrubar o veto.

Fim da bandeira escassez hídrica

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), anunciou na quarta-feira, 6, o encerramento da bandeira tarifária escassez hídrica no próximo dia 16. Será aplicada a bandeira verde, sem cobrança adicional. A bandeira escassez hídrica, a mais cara do sistema, está em vigor desde setembro de 2021.