Prefiro apoiar alguém a ser candidato à Presidência em 2026, afima Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quarta-feira, 12, em entrevista à GloboNews, que não está pensando em eleições (presidenciais), mas, sim, em resolver o problema dos 'mineiros'. "Não está no meu radar focar em eleições", destacou. O governador é um dos nomes apontados para ocupar o espaço deixado pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), na direita brasileira. E destacou: "Eu prefiro apoiar alguém a ser candidato."

Sobre a PEC da reforma tributária, que será discutida a partir de agosto no Senado Federal, Zema disse que não é contra reduzir impostos no País. "Se não aumentar a carga tributária, sou a favor." Segundo ele, se fosse parlamentar, teria votado pela aprovação da matéria, com a ressalva de que os Estados não podem perder receitas. E lembrou que antes de ser governador, era empresário e, portanto, é favorável aos avanços que a reforma vai trazer.

O governador de Minas disse também na entrevista que não aposta em posições extremas, quando indagado novamente sobre ser um dos nomes que podem representar o campo na direita, nas próximas eleições presidenciais. Sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evitou também falar sobre eleições, mas disse apoiar o projeto da direita, ainda mais no maior Estado do País, São Paulo.

Veja os prós e os contras dos possíveis herdeiros políticos de Bolsonaro:

Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura)

Prós:

Está à frente do estado com o maior orçamento do Brasil

Foi bem avaliado em seus cem primeiros dias de governo, aprovado por 44% dos paulistas

Em função do perfil liberal, tem o apoio do empresariado

Pode usar obras tocadas no seu período como ministro da Infraestrutura para atrair eleitores de outras regiões

Contras:

Distanciou-se da base bolsonarista após assumir o governo

Não adere integralmente às pautas ideológicas

É criticado por ter participado de encontros com Lula e políticos da esquerda

Bolsonaro já disse a aliados que não o vê pronto para disputar uma eleição contra Lula

Romeu Zema (governador de Minas Gerais)

Prós:

Conseguiu se reeleger no primeiro turno em MG contra um adversário apoiado por Lula

Conquistou apoio de partidos do Centrão como o PP e o MDB em 2022

Histórico como administrador de rede varejista pode atrair confiança do empresariado

Tem como reduto político o segundo maior colégio eleitoral e de onde saíram oito presidentes da República

Contras:

Só apoiou Bolsonaro no segundo turno

Já criticou o governo Bolsonaro

É de um partido pequeno e que não faz parte do núcleo bolsonarista

É desconhecido fora de Minas Gerais

Michelle Bolsonaro (ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher)

Prós:

É casada com Bolsonaro e tem a simpatia do bolsonarismo

Adere integralmente às pautas ideológicas do bolsonarismo

Tem a confiança do presidente do PL Valdemar Costa Neto

Foi considerada 'trunfo eleitoral' na campanha de Bolsonaro à reeleição, ajudando a atrair o eleitorado feminino e evangélico

Contras:

Nunca exerceu mandato

Precisa responder sobre casos negativos, como o das joias sauditas e as suspeitas de rachadinha

O próprio Bolsonaro disse que ela não tem "vivência" para disputar a eleição

Mantém rusgas com os filhos de Bolsonaro

Tereza Cristina (ex-ministra da Agricultura e atual senadora)

Prós

Proximidade com o agro

Agrada caciques do Centrão

Aceno ao eleitorado feminino

Contras

Desconhecimento do eleitorado a nível nacional

Não faz parte do núcleo duro do clã Bolsonaro

Ratinho Jr. (governador do Paraná)

Prós

Reeleito com ampla vantagem em um dos estados mais bolsonaristas na eleição de 2022

Tem apoio da cúpula do PSD, dono de uma das maiores bancadas do Congresso

Aglutinou diferentes forças políticas em seu estado, dos mais radicais aos moderados à direita, e também construiu pontes com a esquerda

Contras

Desconhecimento do eleitorado a nível nacional

PSD, seu partido, tende a priorizar uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas