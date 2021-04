Prefeitura do Rio libera praias, parques e cachoeiras nos dias úteis

A prefeitura do Rio publicou na manhã desta sexta-feira um novo decreto de medidas restritivas contra a Covid-19. A determinação, que passa a valer neste sábado (24) e vai até o dia 3 de maio, libera de segunda a sexta-feira a circulação em praias, parques e cachoeiras, que continua proibida em sábados, domingos e feriados.

Atividades econômicas não essenciais podem funcionar até as 22h, sem determinação de horário de entrada. Todas as atividades têm de ter lotação máxima limitada a 60% da capacidade, no caso de locais abertos, e a 40% em locais fechados, com respeito à norma de 1,5m de distanciamento. Em todos os casos, está proibida a formação de filas de espera.

A prática de atividades esportivas coletivas em áreas comuns e nas praias continuam liberadas. Mas há uma novidade em relação ao decreto anterior: só podem ter quatro pessoas por aula.

A atividade de ambulantes volta a ser permitida nas praias, mas só de segunda a sexta. As áreas de lazer da orla continuam fechadas aos domingos. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, não haverá mais restrição de estacionamento na orla da cidade.

Continuam proibidos o funcionamento de boates, danceterias e casas de espetáculo, assim como a permanência nas ruas e praças públicas das 23h às 5h. Também estão vedados shows, festas e rodas de samba, bem como a circulação de ônibus de fretamento com turistas sem reserva de hospedagem ou transportando funcionários.