Prefeitura de SP suspende vacinação contra covid-19 nesta terça (22)

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda (21) que vai suspender a vacinação na cidade nesta terça-feira (22) para quem for tomar a primeira dose da vacina e vai adiar o início da vacinação de pessoas com 48 anos, prevista para começar nesta quarta-feira -- nesta data, só serão imunizadas pessoas com 49 anos. A ação ocorre após 60% dos postos da capital paulista ficarem sem doses disponíveis nessa segunda-feira.

O secretário de saúde da cidade, Edson Aparecido, afirmou que o cronograma para as demais faixas etárias também pode ser afetado e que novas datas para vacinação serão divulgadas na cidade, seguindo o cronograma de recebimento de doses do governo estadual.

Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que, devido à alta procura do imunizante contra a covid-19, ocorreu desabastecimento pontual, porém, o remanejamento está ocorrendo na rede municipal. Dos 477 postos da capital paulista que estão listados no site, 155 estão sinalizados como "não funcionando", o que corresponde a 32% do total. Segundo os dados, a região mais afetada é a zona sul, onde 40% dos locais de vacinação estão fechados. Na zona leste, mais de 25% das unidades estão fechadas.

"Com relação ao status do De Olho na Fila, citado pela reportagem, a Pasta esclarece que são unidades que estão providenciando os remanejamentos/abastecimentos de doses, para garantir a vacinação nos territórios", informou em nota.