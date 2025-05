Prefeitura de SP suspende rodízio nesta manhã após protestos nas marginais e na zona leste

A Prefeitura de São Paulo vai cancelar as multas aplicadas nesta segunda-feira, 26, entre 7h e 10h, nas Marginais Pinheiros e Tietê, por desrespeito ao rodízio de veículos. A decisão foi tomada por causa dos bloqueios causados por protestos de moradores que reivindicavam moradia, segundo a Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) e a CET.

Segundo a administração municipal, a suspensão vale somente para o período da manhã. No período da tarde, o rodízio de veículos permanece normal, até nova ordem.

As multas foram canceladas devido aos transtornos provocados por um protesto de cerca de 100 moradores da comunidade Areião. Eles bloquearam a Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, perto da ponte do Jaguaré. O protesto causou congestionamento e afetou parcialmente o funcionamento dos trens da ViaMobilidade.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e objetos, criando barricadas na pista expressa.

O congestionamento se estendeu até a Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Castello Branco.

A linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade teve o serviço interrompido entre as estações Presidente Altino e Ceasa, enquanto na linha 8-Diamante a operação ficou restrita ao trecho entre Júlio Prestes e Imperatriz Leopoldina e entre Presidente Altino e Itapevi. Segundo a ViaMobilidade, às 7h30, os trens estavam em processo de normalização.

Protestos por moradia

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária trabalhavam para conter o fogo e retomar a circulação dos trens. A ViaMobilidade afirmou que sua prioridade é a segurança dos passageiros e a retomada do serviço “o mais rápido possível”.

A manifestação começou por volta das 6h, e chegou a afetar também a pista marginal da Rodovia Castello Branco, sentido capital, na altura de Osasco. Por volta das 7h, a CET já havia liberado uma faixa da Marginal Pinheiros, orientando motoristas a desviar pela região da Lapa, utilizando pontes como a do Remédio e do Piqueri. Frases como “Queremos moradia” e “Não reintegração” foram pichadas no asfalto.

Na zona leste da capital, outro grupo de manifestantes da Ocupação Jorge Hereda bloqueou a Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, nas imediações do Parque do Carmo. Com cartazes que diziam “Despejo zero já” e “Jorge Hereda resiste”, os participantes também exigiam soluções habitacionais.

O trânsito ficou cerca de uma hora mais lento na região por volta das 7h30. A CET indicava desvios pelas Avenidas dos Latinos, Rio das Pedras e Conselheiro Carrão.