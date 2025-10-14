Brasil

Prefeitura de SP estabelece novas regras para uso de película antivandalismo em táxis

A portaria estabelece que a instalação das películas está autorizada, desde que o material atenda aos requisitos da Resolução Contran

Redação Exame

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13h58.

A Prefeitura de São Paulo publicou na segunda-feira, 13, as novas regras para a instalação de películas antivandalismo nos vidros dos táxis da capital.

A medida atende a uma antiga reivindicação dos taxistas e tem como objetivo aumentar a segurança dos motoristas, dificultando a quebra dos vidros e evitando a dispersão de estilhaços em caso de impacto.

A portaria SMT/DTP nº 228/2025 estabelece que a instalação das películas está autorizada, desde que o material atenda aos requisitos da Resolução Contran nº 960/2022.

Esta resolução especifica que a transmitância luminosa, ou seja, a quantidade de luz que o vidro permite passar, não pode ser inferior a 70% nas áreas envidraçadas essenciais para a dirigibilidade, como o para-brisa e outras partes indispensáveis do veículo.

Com essas novas regras, espera-se que os táxis da cidade se tornem mais resistentes a vandalismos, ao mesmo tempo, em que garantem a segurança dos motoristas e passageiros, respeitando os critérios de visibilidade e segurança estabelecidos pela legislação.

