Prefeitura de SP anuncia que não vai aumentar tarifa de ônibus

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 14, que não vai reajustar a tarifa dos ônibus, que será mantida em R$ 4,40, após o governo do estado decidir aumentar o valor do trem e do metrô para R$ 5 a partir de janeiro de 2024.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a decisão foi tomada após uma reunião com representantes da área de transportes do governo estadual e destacou que o reajuste conjunto não é obrigatório.

"A atual gestão mantém o empenho em incentivar o transporte coletivo, responsável pela locomoção de 7 milhões de passageiros por dia, e que não sofreu reajuste nos últimos três anos", disse em nota.

Procurada pela EXAME durante a manhã, fontes da administração municipal afirmaram que ficaram surpresas com a decisão da gestão Tarcísio em reajustar o valor da CPTM e do Metrô. O último aumento de passagens do transporte público no estado foi feito de forma conjunta entre o governador e o prefeito.

No ano passado, mais de 2 bilhões de passageiros usaram o transporte municipal. É uma média de 6,8 milhões por dia útil. Em relação a 2021, houve um aumento de 22,75%, quando 1,67 bilhão de pessoas usou os coletivos.

A gestão municipal desembolsou R$ 5,3 bilhões em subsídios para as empresas de ônibus em 2022, aumento de 50% em relação a 2021, quando o repasse público foi de R$ 3,4 bilhões, segundo relatório da SPTrans.

O subsídio é um valor pago pela Prefeitura para que o sistema de transporte não dependa exclusivamente da tarifa e também para custear as gratuidades oferecidas, como a de idosos e estudantes.

Passe livre aos domingos

A medida já valerá a partir do próximo final de semana, dia 17 de dezembro. O anúncio acontece após Nunes se reunir com técnicos da SPTrans para decidir como seria a implementação do projeto.

Segundo estimativas da prefeitura, 2,2 milhões de pessoas utilizam o ônibus aos domingos, por meio de 4.830 ônibus de 1.175 linhas. Os feriados de Natal, Ano-Novo e aniversário da cidade (25 de janeiro) também terão tarifa zero.

Evolução do valor da tarifa nos últimos anos