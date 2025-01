Prefeito de BH, Fuad Noman tem conseguido respirar sem aparelhos por períodos mais longos

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado na UTI, conforme boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 15, pelo Hospital Mater Dei. Fuad está em processo de retirada da ventilação mecânica após passar por uma traqueostomia na última sexta-feira. O procedimento foi realizado para minimizar o desconforto causado pela intubação prolongada.

Segundo o boletim do hospital, Fuad “apresenta melhora respiratória progressiva”. Ele tem conseguido permanecer por períodos mais longos sem o suporte de ventilação mecânica. Além disso, o prefeito concluiu o ciclo de antibióticos e encontra-se acordado e responsivo.

Histórico da internação

Na última sexta-feira, novos exames indicaram a manutenção da remissão total do câncer do prefeito. Internado desde o dia 3, Fuad foi extubado no domingo, mas precisou ser intubado novamente na quinta-feira após apresentar instabilidade respiratória. A internação foi motivada por um quadro de insuficiência respiratória aguda, causado por uma pneumonia. Com a presença de água no pulmão, Fuad precisou ser intubado às pressas.

Devido à internação, o prefeito reeleito solicitou uma licença médica de 15 dias da prefeitura de Belo Horizonte. Nesse período, o vice-prefeito Álvaro Damião (União) assumirá a gestão. Segundo articuladores da prefeitura, é provável que a licença seja estendida, já que Fuad precisará de mais tempo para recuperar a voz e realizar fisioterapia.

Quarta internação desde a reeleição

A hospitalização atual é a quarta enfrentada por Fuad desde que foi reeleito na capital mineira. Em julho, o prefeito revelou publicamente que estava em tratamento contra um linfoma abdominal, um tipo de câncer no sangue. Durante o período eleitoral, Fuad conciliou a campanha com as sessões de quimioterapia, recebendo alta poucos dias antes da eleição. Ele comemorou a remissão total da doença em sua vitória.

No entanto, complicações decorrentes do tratamento oncológico marcaram os meses seguintes. Em novembro, Fuad foi internado pela primeira vez após a eleição, diagnosticado com neuropatia periférica, efeito colateral do tratamento contra o câncer. Em dezembro, precisou de duas novas internações: a primeira para tratar uma pneumonia e, posteriormente, um quadro de sangramento intestinal.

Expectativas para a recuperação

A equipe médica destacou que, apesar dos desafios enfrentados, os sintomas relatados nas internações anteriores, como dores nas pernas, são reflexo de um tratamento bem-sucedido. Fuad precisará de fisioterapia para auxiliar em sua recuperação e deverá permanecer afastado da rotina administrativa até alcançar melhora completa.

O prefeito participou da cerimônia de posse remotamente, devido a problemas de saúde. Segundo especialistas, a fase de recuperação atual será fundamental para garantir sua volta plena às atividades.

