Prefeito da Paraíba tem mandato cassado após acusação de envolvimento com crime organizado

O prefeito de Cabedelo (PB), André Coutinho (Avante), renunciou ao seu cargo nesta terça-feira, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmar a cassação de seu mandato.

No mesmo dia, Edvaldo Neto, seu aliado político e presidente da Câmara Municipal, assumiu a prefeitura interinamente até que seja realizada uma eleição suplementar. Coutinho, por sua vez, anunciou que recorrerá da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por que o mandato do prefeito de Cabedelo foi cassado?

A cassação do mandato do prefeito ocorreu após ele ser acusado de envolvimento com a facção Tropa do Amigão, que é um braço local do Comando Vermelho.

A Operação En Passant, conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF), revelou que nomeações na administração de Coutinho foram feitas para favorecer pessoas próximas a Flávio de Lima Monteiro, o Fatoka, uma das figuras mais influentes do crime organizado na Paraíba. Em contrapartida, a facção ofereceu apoio a Coutinho e a outros candidatos durante as eleições do ano anterior.

As nomeações em questão ocorreram durante a gestão de Vitor Hugo Castelliano (Avante), antecessor de André Coutinho na Prefeitura de Cabedelo. O principal elo entre a facção, a administração municipal e as campanhas eleitorais foi Flávia Santos Lima Monteiro. As autoridades afirmam que Flávia usou sua influência para assegurar nomeações de pessoas ligadas à facção criminosa para cargos públicos.

Entre os beneficiados estava Marcela Pereira da Silva, filha adotiva de Fatoka, que foi nomeada Secretária Municipal Adjunta de Ação Governamental. Durante as investigações, foi encontrado um pen drive na Secretaria de Administração contendo uma planilha com os nomes de Marcela e Flávia, seguidos pelas iniciais "FTKA", uma referência a Fatoka.

Além disso, uma empresa terceirizada foi utilizada para empregar pessoas com vínculos com a facção, incluindo indivíduos com antecedentes criminais. Em uma operação de busca e apreensão na casa de Flávia Monteiro, foram encontrados cestas básicas e um celular contendo 42 fotos de comprovantes de votação, além de comprovantes de pagamentos via PIX a eleitores. Conversas extraídas de celulares de outros investigados indicam que cabos eleitorais estavam cobrando promessas de entrega de benefícios, como óculos.

Nesta terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos e manteve a cassação dos mandatos de André Coutinho e de outros candidatos. Nas redes sociais, Coutinho se manifestou, alegando ter recebido a decisão com "profundo sentimento de injustiça". Ele afirmou que sempre agiu dentro da legalidade e que seu trabalho foi pautado pelo compromisso com a população e o respeito às instituições. O prefeito informou que recorrerá da decisão.

Leia abaixo a nota na íntegra:

"O prefeito de Cabedelo, André Coutinho, recebeu com respeito, mas com profundo sentimento de injustiça, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) que rejeitou os embargos apresentados no processo eleitoral em curso.

André Coutinho lamenta o resultado do julgamento, por entender que não praticou qualquer irregularidade e que sua trajetória pública sempre foi pautada pela legalidade, pelo compromisso com a população e pelo respeito às instituições.

Mesmo discordando da decisão, o prefeito reafirma seu respeito à Justiça Eleitoral e às decisões judiciais, princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Ressalta, no entanto, que o processo ainda não se encerra. Ainda cabem recursos às instâncias superiores, que serão devidamente apresentados. André Coutinho seguirá buscando a reparação dessa decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, confiante de que a verdade dos fatos será reconhecida.

Por fim, o prefeito agradece as manifestações de apoio recebidas e reforça sua confiança na Justiça, mantendo a serenidade e a responsabilidade que sempre marcaram sua atuação pública."

(Com informações da agência O Globo)