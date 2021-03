Prefeito cogita usar Tríplice Viral contra covid-19; pesquisadores pedem calma

Resultados preliminares de um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) indicam que o uso da vacina Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), disponível no Sistema de Único de Saúde (SUS), pode reduzir a gravidade da covid-19.

Esses dados, que ainda precisam de mais análises, foram apresentados na quarta-feira, 9, para o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM). Logo depois da apresentação, o chefe do Executivo municipal publicou uma série de postagens em seu perfil oficial dizendo que havia uma possibilidade “real”, segundo dele, de usar a vacina como prevenção da covid-19 em pessoas fora do grupo de risco.

“A ideia seria utilizar em grupos não prioritários, maiores de 18 anos, que vão demorar um pouco mais para receber a vacina da covid. Esse grupo também é o que mais se contagia. Com menor carga viral, menor potencial de contágio e menos internação”, disse Loureiro.

TRÍPLICE VIRAL: reunião hj com professores da nossa UFSC Edison e Juliana, q estão à frente da pesquisa sobre os efeitos da Tríplice viral contra a COVID-19. Os resultados são animadores e nossa equipe técnica está analisando a pesquisa. Há possibilidade real de usarmos. Segue 👇 pic.twitter.com/rPyxcnCBRW — Gean Loureiro (@GeanLoureiro) March 9, 2021

Logo após a postagem, os pesquisadores publicaram uma nota pedindo calma. “Trata-se de uma pesquisa preliminar, iniciada em 2020, a partir do uso de imunizante constante do calendário regular de vacinação, a Vacina Tríplice Viral (MMR), que, por ora, demonstra resultados animadores, na estimulação da imunidade inata, com possibilidade de prevenir a infecção pelo novo coronavírus ou diminuir sua severidade por diminuição da carga viral”, dizem os pesquisadores.

Eles ainda ressaltaram que não é um tipo de “tratamento precoce” e que as respostas obtidas até o momento, mesmo que animadoras, ainda dependem de etapas cruciais do estudo, como ser revisada por pares e publicada em revistas científicas. Ainda orientaram que, por enquanto, não é autorizado o uso da Tríplice Viral para combater a covid-19.

As etapas iniciais do estudo mostraram que, embora não seja eficaz contra o coronavírus, a vacina Tríplice Viral ajuda a estimular o sistema imunológico para combater a covid-19, reduzindo em 54% os casos sintomáticos e em 74% as internações. Segundo os especialistas, isso acontece porque o imunizante ajuda o corpo a combater vários tipos de infecção.