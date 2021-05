Prefeito Bruno Covas piora e estado de saúde é irreversível

Em janeiro, o prefeito de SP já havia ficado dez dias afastado do cargo para dar continuidade ao tratamento do câncer diagnosticado em 2019. No lugar de Covas, o vice Ricardo Nunes (MDB) assumiu o cargo interinamente.

Em novembro de 2019, foi descoberto um tumor na cárdia (a área de transição entre o esôfago e o estômago), um no fígado e um em uma das glândulas linfáticas de Covas. Inicialmente, o prefeito foi submetido a três sessões de quimioterapia, e respondeu bem à medicação.

Exames feitos após esse primeiro ciclo de tratamento mostraram desaparecimento dos tumores na cárdia e no fígado, mas apontaram que uma das glândulas linfáticas ainda apresentava tamanho anormal para uma pessoa com as características do prefeito. Após uma biópsia feita em fevereiro de 2020, foi apontado que o prefeito continuava com câncer na região dos gânglios linfáticos mesmo após uma rodada de oito sessões de quimioterapia. Ainda no ano passado, Covas passou por uma segunda fase de tratamento contra a doença, realizando um tratamento de imunoterapia.

Ainda em fevereiro, após exames de rotina, foi detectado um novo nódulo no fígado do prefeito. Na ocasião, o oncologista Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, membro da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês que tratava o prefeito de São Paulo, afirmou que a descoberta não mudava o prognóstico da doença. De acordo com o especialista, tratava-se de uma metástase que, embora não desejada, ocorre "com uma certa frequência" em casos como o de Covas.