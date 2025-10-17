Preços do novo vale-gás variam entre R$ 122,12 e R$ 89,67; veja valores por estado

Agência de notícias
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06h46.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma portaria para definir os preços de referência de cada estado para o novo vale-gás, do programa “Gás do Povo”.
Os valores, que valem até dezembro de 2025, variam entre R$ 122,12, no Acre, e R$ 89,67, em Pernambuco.
O novo programa lançado pelo governo vai fornecer às famílias beneficiárias um voucher exclusivo para a compra de gás em pontos de revenda credenciados. Os primeiros vouchers devem ser emitidos entre novembro e dezembro.
|Unidade Federativa
|Preço de referência (R$)
|Acre
|122,12
|Alagoas
|91,49
|Amapá
|114,17
|Amazonas
|94,89
|Bahia
|101,36
|Ceará
|102,13
|Distrito Federal
|95,52
|Espírito Santo
|93,74
|Goiás
|98,32
|Maranhão
|97,81
|Mato Grosso
|125,05
|Mato Grosso do Sul
|98,67
|Minas Gerais
|94,19
|Pará
|105,24
|Paraíba
|94,88
|Paraná
|96,00
|Pernambuco
|89,67
|Piauí
|101,56
|Rio de Janeiro
|92,12
|Rio Grande do Norte
|101,03
|Rio Grande do Sul
|93,96
|Rondônia
|108,34
|Roraima
|113,00
|Santa Catarina
|97,64
|São Paulo
|96,51
|Sergipe
|102,84
|Tocantins
|111,77
O número de benefícios a ser recebido no ano varia de acordo com o tamanho da família:
O texto preparado pelo Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia define que os preços de referência de cada estado devem considerar: custo de aquisição do gás liquefeito de petróleo no fornecimento primário pelos distribuidores; valor dos tributos federais; valor dos tributos estaduais.
Os valores devem ser atualizados a cada dois meses, e publicados em site do Ministério de Minas e Energia.
O governo prevê que o novo benefício deve atingir 15,5 milhões de famílias de baixa renda (o equivalente a 50 milhões de pessoas) com a compra de botijões de 13kg. A principal diferença para o atual programa é o recebimento do voucher, em vez de um valor, hoje de R$ 108, cada dois meses, que pode ser usado para outras finalidades.
A retirada do botijão deve ser feita pelo beneficiário responsável pela família inscrita no CadÚnica em uma revendedora de GLP credenciada pelo governo.
Para efetuar a retirada, será necessário apresentar um documento que comprove a inscrição no Cadastro Único, como cartão bancário do Programa Bolsa Família ou cartão bancário da Caixa Econômica Federal, nos termos estabelecidos em contrato da União com a Caixa Econômica Federal.