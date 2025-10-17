Brasil

Preços do novo vale-gás variam entre R$ 122,12 e R$ 89,67; veja valores por estado

Portaria do novo programa define valores regionais e um voucher exclusivo para a compra de gás

Agência o Globo
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06h46.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma portaria para definir os preços de referência de cada estado para o novo vale-gás, do programa “Gás do Povo”.

Os valores, que valem até dezembro de 2025, variam entre R$ 122,12, no Acre, e R$ 89,67, em Pernambuco.

O novo programa lançado pelo governo vai fornecer às famílias beneficiárias um voucher exclusivo para a compra de gás em pontos de revenda credenciados. Os primeiros vouchers devem ser emitidos entre novembro e dezembro.

Veja o preço de cada estado:

Unidade FederativaPreço de referência (R$)
Acre122,12
Alagoas91,49
Amapá114,17
Amazonas94,89
Bahia101,36
Ceará102,13
Distrito Federal95,52
Espírito Santo93,74
Goiás98,32
Maranhão97,81
Mato Grosso125,05
Mato Grosso do Sul98,67
Minas Gerais94,19
Pará105,24
Paraíba94,88
Paraná96,00
Pernambuco89,67
Piauí101,56
Rio de Janeiro92,12
Rio Grande do Norte101,03
Rio Grande do Sul93,96
Rondônia108,34
Roraima113,00
Santa Catarina97,64
São Paulo96,51
Sergipe102,84
Tocantins111,77

 

O número de benefícios a ser recebido no ano varia de acordo com o tamanho da família:

  • Família de duas ou três pessoas - quatro auxílios por ano. Validade de três meses, cada vale.
  • Família de quatro ou mais pessoas - seis auxílios por ano. Validade de dois meses, cada vale.

O texto preparado pelo Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia define que os preços de referência de cada estado devem considerar: custo de aquisição do gás liquefeito de petróleo no fornecimento primário pelos distribuidores; valor dos tributos federais; valor dos tributos estaduais.

Os valores devem ser atualizados a cada dois meses, e publicados em site do Ministério de Minas e Energia.

Benefício para 15,5 milhões de famílias

O governo prevê que o novo benefício deve atingir 15,5 milhões de famílias de baixa renda (o equivalente a 50 milhões de pessoas) com a compra de botijões de 13kg. A principal diferença para o atual programa é o recebimento do voucher, em vez de um valor, hoje de R$ 108, cada dois meses, que pode ser usado para outras finalidades.

A retirada do botijão deve ser feita pelo beneficiário responsável pela família inscrita no CadÚnica em uma revendedora de GLP credenciada pelo governo.

Para efetuar a retirada, será necessário apresentar um documento que comprove a inscrição no Cadastro Único, como cartão bancário do Programa Bolsa Família ou cartão bancário da Caixa Econômica Federal, nos termos estabelecidos em contrato da União com a Caixa Econômica Federal.

