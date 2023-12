Preço das passagens de trem e metrô em SP vai subir para R$ 5 em janeiro

O valor das tarifas da CPTM e do Metrô vai subir para R$ 5,00 a partir de 2024. A informação ainda não é oficial, mas foi confirmada pela EXAME. O preço, que atualmente está em R$ 4,40, aumentará em R$ 0,60 a partir do dia 1º de janeiro.

Em 29 de novembro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia confirmado a intenção de aumentar o preço da passagem. Em entrevista, ele disse que o preço estava congelado e quanto mais tempo sem subir, mais subsídio teria. O valor do transporte sobre trilhos está congelado há três anos.

"A tarifa está congelada há muito tempo e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter", defendeu ele no final de novembro. Em 2020, a prefeitura e o governo do estado anunciaram o aumento do valor das passagens do transporte público de forma conjunta. Questionada sobre um possível reajuste nas tarifas de ônibus de São Paulo a partir de janeiro, a prefeitura não confirmou a informação. Na última semana, o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), determinou que a cidade vai adotar a tarifa zero nos ônibus aos domingos.

Tarifa zero nos ônibus aos domingos

A medida já valerá a partir do próximo final de semana, dia 17 de dezembro. O anúncio acontece após Nunes se reunir com técnicos da SPTrans para decidir como seria a implementação do projeto.

Segundo estimativas da prefeitura, 2,2 milhões de pessoas utilizam o ônibus aos domingos, por meio de 4.830 ônibus de 1.175 linhas. Os feriados de Natal, Ano-Novo e aniversário da cidade (25 de janeiro) também terão tarifa zero.