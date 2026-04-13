Pré-candidato ao governo do Rio encontra vice de Trump para discutir avanço do crime organizado

O humorista e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, André Marinho (Novo), participou de uma reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O encontro ocorreu no início da semana passada e teve como foco o avanço do crime organizado no estado, incluindo a atuação de facções como o Comando Vermelho (CV) e suas conexões internacionais.

Durante a conversa, Marinho descreveu o cenário de segurança pública no Rio de Janeiro.

"Expliquei que o Rio de Janeiro vive uma crise histórica, com avanço territorial do crime organizado, domínio armado de comunidades, expansão econômica das facções e erosão da autoridade do Estado após décadas de conivência, omissão e fracasso das velhas elites políticas locais", afirma Marinho.

"Ressaltei que a presença operacional no território americano transforma o combate ao CV em tema de interesse compartilhado entre Brasil e Estados Unidos, e não apenas uma pauta local".

De acordo com o pré-candidato, a reunião contou com intermediação do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que mantém vínculo familiar com a irmã de Marinho.

Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou a formalização de um acordo entre o governo federal e os Estados Unidos voltado ao enfrentamento do crime organizado transnacional.

A iniciativa prevê integração entre a Receita Federal do Brasil e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (U.S. Customs and Border Protection, em inglês). O anúncio ocorre em um contexto em que a segurança pública tende a ocupar posição central no debate eleitoral de outubro.

A reunião também incluiu discussões sobre o cenário político nacional e a eleição presidencial deste ano. Segundo Marinho, o ambiente político passou por mudanças após o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciar sua pré-candidatura.

"Disse à ele (JD. Vance) que esse gesto (do Flávio) organizou forças, energizou o eleitorado de direita e criou uma nova dinâmica competitiva. E que tenho tido uma relação próxima de troca constante com Flávio e sua equipe de campanha", descreve Marinho.

Na semana passada, Flávio Bolsonaro participou de um vídeo ao lado de Marinho, publicado nas redes sociais do influenciador. Apesar de o PL lançar o deputado estadual Douglas Ruas como pré-candidato ao governo do Rio e o Novo indicar o ex-governador Romeu Zema para a Presidência, Marinho declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto.

André Marinho oficializou sua filiação ao Novo no início do mês e integra a lista de pré-candidatos ao Palácio Guanabara para a eleição de outubro. Também aparecem como possíveis concorrentes Douglas Ruas e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Relação com Bolsonaro

A relação entre Marinho e a família Bolsonaro registra episódios de aproximação e distanciamento. Em 2021, Jair Bolsonaro interrompeu uma entrevista na rádio Jovem Pan após reagir a uma pergunta de Marinho sobre “rachadinha”.

O influenciador ficou conhecido pelo apelido de “tradutor do ex-presidente”, em referência a sátiras, e citou partidos como PT, sem mencionar Flávio, que foi investigado pela prática.

Na ocasião, Bolsonaro afirmou que o empresário Paulo Marinho, pai do influenciador, teria interesse direto em uma vaga no Congresso, por ser suplente de Flávio no Senado.

Paulo Marinho rompeu com a família Bolsonaro em 2020, após participação na campanha presidencial de 2018, e declarou apoio a Lula em 2022.

*Com informações da Agência O Globo.