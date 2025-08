Pré-candidato a governador, Eduardo Paes admite que deve deixar o cargo antes do fim do mandato

O prefeito Eduardo Paes (PSD), admitiu pela primeira vez neste sábado que pode deixar o comando da cidade antes do fim do mandato, em 2028. Paes é pré-candidato ao governo do Estado e nos últimos meses tem intensificado visitas ao interior do estado e feito reuniões fora da agenda com possíveis aliados políticos na Gávea Pequena, residência oficial.

"O vice-prefeito Eduardo Cavalieri vai tirar de mim uma marca; o de prefeito mais jovem da história do Rio de Janeiro. Eu assumi os 38 e ele vai assumir aos 30, 31 anos de idade", disse Paes, durante reunião, no velódromo do Parque Olímpico, do Conselho da Cidade, para apresentação do Plano Estratégico, um documento com metas de políticas públicas que o governo se compromete em executar nos próximos quatro anos.

Cavaliere tem 30 anos e completa 31 anos em 29 de setembro. Caso deseje concorrer a qualquer cargo em 2026, Paes tem até o início de abril para renunciar à prefeitura. No discurso, ele lembrou que está em seu quarto mandato, o segundo consecutivo, não pode tentar a reeleição em 2028.

"Estou no meu décimo terceiro ano como prefeito do Rio de Janeiro, muito em breve no décimo quarto. Eu tenho feito uma piada que estou igual àquele filme, que ganhou o Oscar: Ainda Estou aqui. Só que não vai ser assim para sempre. Até porque só se mudar a Constituição e a gente não quer que isso aconteça. Mas isso é uma notícia boa, não é uma notícia ruim. Por mais que eu goste muito daquilo que eu faço, dessa função, isso é natural, faz parte da vida renovar", disse Paes.

O prefeito prosseguiu:

"Por isso que eu sempre busquei enxergar gente competente, tudo, gente jovem. E até o Pedro Paulo (deputado federal) , quando começou comigo, nós dois éramos jovens. Nem que o Pedro se mantém em forma, né. Com novas ideias eu assumi o compromisso de formar novos quadros da política da nossa cidade e do nosso estado. Eu sou a primeira testemunha do enorme potencial, da competência, da dedicação do Eduardo Cavalieri. Especialmente do seu amor pela nossa cidade."