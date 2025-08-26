Prazo para manifestar interesse na lista de espera do Prouni encerra nesta terça-feira, 26

O prazo para manifestar interesse na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2025 termina nesta terça-feira, 26 de agosto, às 23h59.

Podem participar desta etapa todos os candidatos inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por falta de formação de turma.

A manifestação de interesse deve ser feita exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Divulgação dos pré-selecionados e comprovação de documentos

A divulgação dos candidatos pré-selecionados na lista de espera está prevista para o dia 29 de agosto. Os selecionados deverão comparecer à instituição de ensino escolhida entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro para comprovar as informações apresentadas na inscrição.

A entrega dos documentos poderá ser feita presencialmente ou de forma eletrônica, conforme a estrutura disponibilizada pela faculdade.

Nesta edição de 2025, o Prouni oferece mais de 211 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo cerca de 118 mil integrais e 93 mil parciais. Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o programa visa garantir o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior, por meio de critérios socioeconômicos e desempenho no Enem.

Última oportunidade para manifestação de interesse

O prazo para a manifestação de interesse na lista de espera representa a última oportunidade para os candidatos que não foram selecionados nas chamadas regulares. Portanto, é fundamental que os interessados realizem o procedimento dentro do prazo.