Pravaler oferece suporte ao MEC nos estudos de reestruturação do Fies

O Pravaler, empresa que oferece crédito estudantil privado, se reuniu, na última semana, com o Ministério da Educação (MEC) para propor uma troca de informações entre o setor público e privado. A companhia apresentou ao governo dados sobre os financiamentos em sua plataforma e se propôs a fazer análises sobre o Fies para o governo utilizar na reestruturação do programa de financiamento público.

"Estamos dispostos a fazer essas análises, auxiliar o governo, e vemos predisposição enorme deles em abrir uma conversa com players do mercado", afirmou o COO do Pravaler, Beto Dantas. "O governo não descarta trabalhar com o setor privado", disse.

O levantamento realizado pelo Pravaler, com base nos dados das mais de 500 instituições de ensino parceiras como Ânima Educação Ser Educacional, Yduqs, Kroton e Cruzeiro do Sul, juntamente com dados divulgados pelo MEC sobre o Fies, mostram que a busca pelo ingresso no ensino superior público (pelo Fies) e privado (pelo Pravaler) aumentou 38% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, somando mais de 623 mil estudantes.

Desse total, 418 mil pessoas buscaram pelo Pravaler para ingressar em instituições de ensino superior privadas no primeiro trimestre deste ano, e 205 mil se inscreveram no Fies para as 67.301 vagas ofertadas.

Os cursos mais procurados pelos estudantes

Na análise dos dez cursos mais demandados pelos jovens para o financiamento estudantil, o levantamento do Pravaler apontou que a maioria é da área de saúde, tanto no setor público quanto no privado. No Pravaler, fora direito, que ocupa o primeiro lugar, as mais procuradas são psicologia, enfermagem, medicina, medicina veterinária, odontologia, biomedicina, administração, fisioterapia e farmácia. No Fies, o resultado é bastante semelhante: a procura maior é por medicina, seguida de direito, enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia, medicina veterinária, farmácia, nutrição e biomedicina.

"Esses números chamaram bastante a atenção do MEC", disse Dantas. "Mostramos nossos dados para ver se condiziam com a procura pelo Fies, e são dados muito parecidos. Quem procura o financiamento estudantil privado também procura o financiamento estudantil público."

Segundo Dantas, o relatório pode ajudar a antecipar tendências e contribuir nas estratégias de negócio. "Este é o primeiro de muitos levantamentos que compartilharemos, com o propósito de guiar a educação no país", disse.

Na busca por financiamento privado do Pravaler, a Região Sudeste lidera o ranking com 48% das buscas, seguida do Nordeste, com 25%, e o Sul, com 13%.

Já no financiamento público do Fies, a Região Nordeste concentra o maior número de interessados, com 37%, seguido das regiões Sudeste, com 34%, e a Norte, com 12%.