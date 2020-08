Poupatempo reabre para atendimento presencial em oito postos

Fechado desde março por causa da pandemia da covid-19, o Poupatempo volta a realizar atendimento presencial em oito unidades a partir desta quarta-feira (19). Nesta primeira etapa, os postos que estão retomando as atividades são os de Sé e Itaquera (capital), São Bernardo do Campo e Mauá (no ABC Paulista), Mogi das Cruzes (Alto Tietê), Santos e Guarujá (Baixada Santista) e Bauru (interior).

Quem precisare procurar um desses postos deve fazer agendamento no portal (www.poupatempo.sp.gov.br) ou no aplicativo Poupatempo Digital. A Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo que administra o Poupatempo, afirma que serão adotadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e higienização. Cada unidade poderá receber até 30% de sua capacidade de atendimento.

A prioridade é prestar serviços que exijam atendimento presencial, como a expedição de RG e a primeira emissão da carteira nacional de habilitação, em que são necessárias a coleta biométrica e a ida ao posto. Os demais serviços continuam sendo realizados de forma remota.

Uma novidade é a integração entre o Poupatempo e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. A ideia é expandir a capilaridade dos serviços prestados, transformando unidades do Detran-SP em postos do Poupatempo. O novo formato de atendimento será implementado por meio de um balcão único, com a oferta de 242 serviços digitais em 340 unidades mais compactas. Segundo o governo paulista, essa reestruturação operacional, quando concluída em 2022, permitirá uma economia de cerca de 100 milhões de reais por ano.

O Poupatempo passa a incorporar todos os atendimentos do Detran, como os serviços relacionados à CNH, veículos e infrações de trânsito. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran e 50% dos prestados pelo Poupatempo estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.

O governo divulgou um calendário de reabertura das unidades, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas nas cidades que estiverem nas fases amarela e laranja. Do total de 340 postos, 252 retornam ainda como órgãos regionais do Detran, exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito, e serão transformadas no novo formato gradualmente até 2022.

Calendário de reabertura

A seguir, veja o calendário de reabertura das unidades (o agendamento estará disponível sempre um dia antes da reabertura dos postos):

19 de agosto

Bauru, Guarujá, Itaquera, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Santos, Sé

26 de agosto

Araraquara, Campinas Shopping, Caraguatatuba, Cidade Ademar, Guarulhos, Lapa, Praia Grande, Santo Amaro, São Carlos, São Vicente, Sorocaba, Suzano

2 de setembro

Barretos, Caieiras, Carapicuíba, Catanduva, Cotia, Diadema, Fernandópolis, Indaiatuba, Osasco, Santo André, São José do Rio Preto, Taboão da Serra

10 de setembro

Americana, Araras, Bragança Paulista, Franca, Itaquaquecetuba, Marília, Mogi Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, São João da Boa Vista, Sertãozinho

16 de setembro

Araçatuba, Guaratinguetá, Itu, Jaú, Jundiaí, Limeira, Ourinhos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Tatuí, Taubaté

23 de setembro

Aguaí, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Jacareí, Jales, Lençóis Paulista, Pindamonhangaba, Salto, Votuporanga

30 de setembro

Andradina, Assis, Avaré, Dracena, Itapetininga, Itapeva, Lins, Penápolis, Registro, Tupã

14 de outubro (data em negociação com os municípios)

Franco da Rocha, Hortolândia, Santa Bárbara D’Oeste, São Caetano do Sul, Sumaré

28 de outubro (data em negociação com os municípios)

Atibaia, Barueri, Embu das Artes, Itapevi, Itatinga, Porto Ferreira, São Sebastião,

Valinhos