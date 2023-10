SC cancela aulas e tem rodovias interditadas devido aos temporais; Oktoberfest Blumenau é suspensa

O estado de Santa Catarina sofre com temporais desde o início da semana, que devem ganhar intensidade a partir desta sexta-feira, 6, segundo a segundo a Defesa Civil do estado. Cerca de sete municípios decretaram situação de emergência e 54 cidades foram atingidas.

Os municípios cancelaram aulas, além de ter eventos e festas suspensos. Ao menos 12 rodovias interditadas. A edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau foi cancelada no fim de semana. A organizadora do evento informou que vai estender o evento para o dia 29 de outubro, uma semana após o cronograma inicial.

A Defesa Civil do estado informou que a previsão é que, até domingo, temporais e chuvas volumosas serão registradas. Quase todo estado está com a alerta alto para enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos. Hoje, as instabilidades devem ganhar força, com risco para temporais em todas as regiões, em especial no período da tarde.

Os temporais vem acompanhados com intensas rajadas de vento e eventual queda de granizo, que podem provocar destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica. Além disto, os elevados acumulados de precipitação em um curto período de tempo trazem risco para enxurradas e deslizamentos.

Entre a noite de sexta, 6, e ao longo do sábado, 7, as áreas do Litoral Sul, Planalto Sul e Grande Oeste podem registrar acumulados entre 150 e 200 mm, com risco alto para enxurradas e deslizamentos. Nas demais regiões os acumulados indicam valores entre 50 a 70 mm.

No domingo, 8, os acumulados de chuva se espalham para as demais regiões de SC, com acumulados entre 100 mm e 150 mm entre o Vale do Itajaí, Litoral Norte, Planalto Norte e Grande Florianópolis. O risco é alto para ocorrências associadas a enxurradas e deslizamentos e muito alto para inundações graduais.