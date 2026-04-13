Por que Ramagem foi preso? Tudo o que se sabe sobre detenção pelo ICE

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, 13, pelo Serviço de Imigração e Controle de Duanas dos Estados Unidos (ICE).

Segundo informações da Globo News, Ramagem foi abordado na rua por agentes do ICE, que pediram a sua documentação.

Foi verificado que ele estava em condições ilegais nos Estados Unidos, o que resultou na prisão do ex-deputado.

Ao consultar o histórico de Ramagem, os americanos notificaram a Polícia Federal (PF) brasileira. Ainda não há informações se o ex-deputado será extraditado.

Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em julgamento da Primeira Turma da Corte do Supremo Tribunal Federal.

O deputado, que integra a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi sentenciado por crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Pedido de extradição

Em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o início do processo de extradição de Ramagem.

Ramagem deixou o país no mesmo mês da condenação, com destino aos Estados Unidos, onde permanece foragido.

Segundo investigações da Polícia Federal (PF), o deputado deixou o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira com a Guiana pelo estado de Roraima, onde já atuou como delegado. A travessia foi realizada sem registro em postos migratórios.

Na capital do país vizinho, Georgetown, ele embarcou rumo aos Estados Unidos utilizando passaporte diplomático.

Quem é Ramagem

Ramagem entrou na Polícia Federal (PF) em 2005. Ele foi chefe de segurança do então candidato a presidência Jair Bolsonaro (PL) após o atentado em Juiz de Fora, durante a campanha.

Durante a gestão Bolsonaro, ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Em 2020, ele foi nomeado como diretor-geral da Polícia Federal, mas a indicação foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Foi eleito deputado federal pelo PL em 2022 com 59 mil votos.

Em 2024, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro. Com 30% dos votos, terminou em segundo lugar. Eduardo Paes (PSD) foi o candidato reeleito naquele ano.

Em dezembro de 2025, teve o seu mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados após ser condenado por tentativa de golpe.