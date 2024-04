Por que a vacinação na cidade de SP vai começar nos bairros de Itaquera e Vila Jaguara?

A cidade de São Paulo vai começar a vacinar crianças de 10 a 14 anos nesta quinta-feira, 4. A prefeitura tem disponível apenas 8.310 doses. Os imunizantes foram enviados por municípios vizinhos que tinham sobras que poderiam vencer se não fossem utilizadas.

Por conta da limitação de quantidade, a administração municipal definiu uma estratégia de imunização de acordo com o quadro epidemiológico, ou seja, quantidade de casos em cada região da cidade.

A imunização vai começar apenas nos bairros de Itaquera, na Zona Leste, e na Vila Jaguara, na Zona Oeste da capital. Enquanto Itaquera concentra o maior número de casos absolutos da doença na capital, a Vila Jaguara tem a maior incidência de dengue por 100 mil habitantes. As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas AMAs dos distritos.

Para vacinas as crianças, os país precisam levar documento com foto e comprovante de endereço no momento da vacinação na unidade de saúde. Somente os moradores das áreas indicadas serão vacindas.

Segundo dados do ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 2,6 milhões de casos prováveis de dengue. Os óbitos pela doença são 991 e 1,4 mil estão em investigação. Até o momento, 11 estados decretaram emergência assim como 465 municípios. A cidade de São Paulo teve 33 mortes pela doença em 2024 e mais de 100 mil casos.

Quem pode tomar vacina contra dengue em SP?

A prefeitura vai vacinar crianças de 10 a 14 anos, de acordo com definição do Plano Nacional de Imunização.

Em quais bairros têm vacina contra dengue?

Inicialmente, a prefeitura vai realização a vacinação apenas nos bairros de Itaquera e Vila Jaguara.