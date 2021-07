Por que a escolha de Ciro Nogueira para a Casa Civil importa para 2022

Desde a semana passada, já era dada praticamente como certa mais uma dança de cadeiras nos ministérios. “Dessa vez, a intenção parecer ser acomodar o Centrão, cujo ‘preço’ para apoiar o governo vai subindo à medida em que o Palácio do Planalto se enfraquece politicamente”, diz o analista político André César, da Hold Assessoria. Em março, o governo trocou seis ministros, entre eles Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, e Fernando Azevedo e Silva, da Defesa.

As conversas sobre uma nova mudança na Esplanada dos Ministérios vêm acontecendo já há algum tempo, mas ganharam mais musculatura na semana passada, com o avanço das articulações políticas para 2022 e a CPI da Covid.

O xadrez eleitoral vem registrando jogadas importantes. Luiz Inácio Lula da Silva, considerado o principal oponente eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, tem intensificado as conversas com figuras proeminentes do Centrão, como o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP. Não por acaso, o político é cotado para substituir o general Luiz Eduardo Ramos na liderança da Casa Civil.

“Nesse sentido, a indicação de Ciro pode ser uma tentativa de Bolsonaro de manter o Centrão a seu lado”, analisa César.

O PP hoje é um dos maiores partidos do país. Segundo o analista político Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva, trata-se de “um dos maiores partidos em ascensão do ponto de vista de projeção nacional”. Se mantiver o desempenho das últimas eleições municipais, a legenda “caminha para se tornar, junto com o PSD, um dos maiores partidos de centro-direita, inclusive em números de prefeituras”, afirma.

Para o cientista político Leandro Gabiati, sócio da consultoria Dominium, a intenção de se aproximar do PP tem um motivo mais imediato: a sobrevivência política. É uma forma de o governo conseguir se aproximar do Senado, onde encontra muita resistência, além de uma CPI que gera fatos negativos para o Planalto praticamente todos os dias.

“O governo vem de forma evidente tendo problemas no Senado. Enquanto observa que, na Câmara, consegue avançar com projetos e tem uma aliança forte com o presidente Arthur Lira, no Senado é diferente”, avalia Gabiati. “O Senado se tornou um entrave muito grande para o Planalto”, diz.

Ministério do Trabalho

A ideia de recriar o Ministério do Trabalho e Emprego também ganhou novo fôlego. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a previsão é que até sexta, 23, deverá ser publicada no Diário Oficial a medida provisória que resgata a pasta.

Por enquanto, Onyx Lorenzoni (DEM), atual ministro da Secretaria-Geral do governo, segue como o nome preferido para a liderança do novo ministério.

“A criação de uma nova pasta abre uma série de possibilidades para o preenchimento de cargos de segundo e terceiro escalão, que devem ser disputados pelo Centrão”, diz César. “Com esses movimentos, Bolsonaro abre um flanco que pode provocar um efeito manada, com maior pressão para a distribuição de cargos e até a recriação de mais uma pasta, da Previdência”.

