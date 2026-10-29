Por que a abstenção caiu no 2º turno de 2026? Veja os números pelo Brasil

RESUMO ＋ A abstenção no segundo turno das eleições de 2026 caiu de 21,08% para 19,22%, o menor índice em uma disputa presidencial de segundo turno desde 2006. Segundo dados do TSE, cerca de 30,5 milhões de eleitores não votaram, quase 3 milhões a menos do que no primeiro turno. O Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre os estados, enquanto o Acre teve a maior. A eleição terminou com a vitória de Lula (PT), com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL).

A participação dos eleitores aumentou no segundo turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 25. A abstenção caiu de 21,08% para 19,22% do eleitorado, enquanto os votos brancos e nulos também recuaram em comparação com o primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 30,5 milhões de eleitores deixaram de votar na segunda etapa da disputa, contra 33,4 milhões na primeira. A diferença representa quase 3 milhões de ausências a menos.

Os votos em branco passaram de 2,3 milhões para 1,43 milhão. Já os votos nulos diminuíram de 3,67 milhões para 2,72 milhões.

A redução desses indicadores ampliou a participação efetiva dos eleitores nas urnas e o total de votos válidos na disputa presidencial, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL).

Qual estado teve a menor abstenção no segundo turno?

O Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre os estados brasileiros no segundo turno de 2026. O índice ficou em 13,89%, abaixo da média nacional de 19,22%.

Pernambuco apareceu na sequência, com 15,18%, seguido pela Paraíba, com 15,54%, Sergipe, com 15,71%, e Rio Grande do Norte, com 16,06%.

A redução da abstenção também foi registrada em diferentes regiões do país. De acordo com os dados apresentados no levantamento sobre as eleições, a taxa caiu em 4.440 municípios, o equivalente a 79,7% das cidades analisadas.

Qual estado teve a maior abstenção?

Na outra ponta, o Acre registrou a maior taxa de abstenção entre os estados brasileiros, com 26,08% do eleitorado ausente no segundo turno.

O Amapá ficou em segundo lugar, com 25,47%, seguido por Roraima, com 23,15%, e Rondônia, com 21,92%.

A região Norte foi uma exceção à tendência nacional de queda. Segundo o levantamento apresentado no vídeo, a taxa de abstenção aumentou, em média, 1,81 ponto percentual na região entre os dois turnos.

O Amapá teve a maior alta estadual, de 8,06 pontos percentuais, seguido por Roraima, com 6,02 pontos, e Acre, com 5,65 pontos.

Qual cidade teve a menor abstenção?

Entre os municípios brasileiros, Bela Vista do Piauí, no Piauí, registrou uma das menores taxas de abstenção no segundo turno, de acordo com levantamentos municipais baseados nos resultados eleitorais.

O índice municipal deve ser interpretado considerando o tamanho do eleitorado e as características locais. Cidades pequenas podem apresentar percentuais bastante diferentes dos observados em grandes centros urbanos.

Qual cidade teve a maior abstenção?

A cidade de Itaubal, no Amapá, registrou uma das maiores taxas de abstenção entre os municípios brasileiros no segundo turno, com 41,01% dos eleitores aptos ausentes.

No primeiro turno, o índice havia sido de 17,19%. A diferença representa um aumento de 23,82 pontos percentuais.

O resultado contrasta com a tendência nacional de queda na abstenção e ajuda a mostrar que a mudança no comparecimento não ocorreu de maneira uniforme pelo país.

O levantamento apresentado no vídeo também aponta aumentos expressivos em municípios do Amapá, de Roraima e do Acre.

Participação dos idosos aumenta nas eleições

Outro destaque das eleições de 2026 foi a maior participação de pessoas com 70 anos ou mais, faixa etária para a qual o voto é facultativo no Brasil.

Segundo levantamento do Movimento Voto 70+, com dados do TSE, 8,77 milhões de eleitores dessa faixa etária compareceram às urnas no primeiro turno, ante 6,13 milhões nas eleições gerais de 2022. O crescimento foi de aproximadamente 43%.

O número de eleitores com 70 anos ou mais aptos a votar também aumentou, passando de 14,89 milhões em 2022 para 17,25 milhões em 2026.

A abstenção nesse grupo caiu de 58,8% em 2022 para 49,1% no primeiro turno de 2026, uma redução de 9,7 pontos percentuais.

Apesar do avanço, a ausência ainda é elevada entre os idosos. Pesquisadores apontam que dificuldades de mobilidade, distância dos locais de votação e falta de apoio para o deslocamento estão entre os fatores que podem afastar esse público das urnas.

O Brasil também conta com quase 300 mil eleitores cadastrados com mais de 100 anos. No primeiro turno de 2026, 2.141 pessoas centenárias compareceram às urnas, segundo informações divulgadas pela Rádio Senado.

Abstenção em 2026 foi a menor em 2º turno em 20 anos

A taxa de abstenção no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 ficou em 19,22%, o menor percentual registrado em uma disputa presidencial de segundo turno desde 2006, quando o índice foi de 18,99%.

O resultado interrompe uma sequência de taxas superiores a 20% registrada nas últimas eleições presidenciais. Em 2010, a abstenção chegou a 21,50%; em 2014, ficou em 21,10%; em 2018, foi de aproximadamente 21,3%; e, em 2022, alcançou 20,59%.

A trajetória também mostra que a ausência às urnas vinha aumentando nos primeiros turnos. Em 2006, a taxa foi de 16,75%, enquanto em 2010 subiu para 18,12%, chegando a 19,39% em 2014, 20,33% em 2018 e 20,95% em 2022. Em 2026, o índice atingiu 21,08% na primeira etapa da eleição.

A comparação entre os dois turnos de 2026 mostra uma redução de 1,86 ponto percentual na abstenção, de 21,08% para 19,22%. O movimento contrasta com o histórico de aumento da ausência entre as duas etapas observado em várias eleições anteriores.

Como a queda da abstenção se relaciona com a vitória de Lula?

A redução das ausências e dos votos brancos e nulos ampliou o número de votos válidos no segundo turno. No entanto, esses dados, isoladamente, não indicam em quem votaram os eleitores que compareceram à segunda etapa, mas não haviam participado da primeira.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, com 56,1 milhões de votos, contra 53,9 milhões do presidente. Na segunda etapa, Lula venceu com 64,3 milhões de votos, enquanto Flávio recebeu 59,8 milhões.

A mudança no resultado também envolveu o crescimento da votação de Lula nos estados e a variação do desempenho de Flávio em diferentes partes do país.

Além disso, é importante lembrar que votos brancos e nulos não são contabilizados como votos válidos e não são transferidos para nenhum candidato. A eleição presidencial é definida pela maioria dos votos válidos, conforme as regras da Justiça Eleitoral.