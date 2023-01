Políticos do PL participaram de atos terroristas em Brasília; veja quem são

Políticos do Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, participaram dos atos de terrorismo, que culminaram em depredação neste domingo em Brasília. Filiados compartilharam imagens do momento em que, ao lado de outros bolsonaristas, os dirigentes do partido invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. Entre eles, estão os presidentes dos diretórios municipais de Monte Azul e Montes Claro, em Minas Gerais e o sobrinho de Bolsonaro, Leo Índio (DF). Como antecipou Bela Megale, o líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes, afirmou que os filiados que participaram dos protestos serão expulsos.