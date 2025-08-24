Brasil

Polícia prende três homens transportando peças sacras e funerárias roubadas de Minas Gerais

Agentes interceptam caminhão com peças religiosas e lápides em Cachoeiras de Macacu; suspeitos foram autuados em flagrante

Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia (Divulgação)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 12h30.

Policiais civis da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) e policiais militares prenderam três homens ao interceptarem um caminhão que transportava estátuas sacras, placas fúnebres e outros objetos furtados de Minas Gerais. A ação ocorreu nesta quarta-feira, após trabalho de inteligência conjunto entre as corporações.

Segundo os agentes, os itens eram transportados em um caminhão de entulho. Em troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, foi confirmado que os objetos, incluindo materiais religiosos e lápides, eram provenientes de crimes de furto em investigação.

O proprietário do caminhão e da empresa de ferro-velho, junto a dois funcionários, foram conduzidos à 159ª DP e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação. Os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia.

