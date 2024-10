Polícia prende suspeito de envolvimento em atentado ao prefeito de Taboão da Serra, em São Paulo

A polícia de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a prisão de um suspeito de ter participado do atentado contra o prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, Aprígio (Podemos).

O político, de 72 anos, foi atingido por um tiro na região do ombro esquerdo na última sexta-feira e permanece internado no Hospital Albert Einstein, na capital. De acordo com sua assessoria, Aprígio segue sob cuidados de terapia intensiva, "estável e consciente".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito — que não teve a identidade divulgada — foi conduzido para prestar esclarecimentos no 1° Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra, responsável pela apuração do crime, que foi registrado como tentativa de homicídio. "Detalhes serão preservados para não atrapalhar as investigações", completou a pasta, em nota.

Aprígio estava retornando de um compromisso de campanha a bordo de um carro blindado com mais três pessoas, na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, quando sofreu os disparos, por volta das 15h da última sexxta-feira. De acordo com sua equipe, outro veículo se aproximou pela lateral e efetuou diversos tiros, conseguindo perfurar a blindagem do carro em que estava o prefeito. Só o candidato se feriu.

O prefeito disputa o segundo turno da eleição contra o candidato Engenheiro Daniel (União), que obteve 48,98% dos votos válidos na primeira votação. O candidato à reeleição teve 25,93% dos votos válidos no primeiro turno.

Ainda na sexta-feira, a polícia localizou um carro suspeito de ter sido usado pelos criminosos. O veículo estava abandonado e incendiado à beira do Rodoanel, na altura do quilômetro 21, em Osasco. No interior do carro, foram encontradas munições.

Além de Aprígio, também estavam no carro alvo dos disparos (um Jeep Renegade), o secretário municipal de Segurança, Tenente Paulo Sérgio; o motorista do candidato; e um videomaker de sua campanha.