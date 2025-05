Polícia Federal impede voo para Portugal após recusa a embarque de cachorro

Um voo com 288 passageiros, que deveria sair do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) na tarde deste sábado (24) com destino a Lisboa, em Portugal, foi impedido de decolar pela Polícia Federal por causa do não cumprimento de uma liminar pela tripulação. A viagem seria realizada pela empresa aérea TAP.

A proibição da decolagem aconteceu após a empresa recusar o embarque de uma passageira com um cachorro no interior da cabine. Segundo Carlos Antunes, diretor da TAP para o Brasil, o animal de 35 kg era considerado um cão de suporte emocional, mas que não estava acompanhando a pessoa com deficiência e nem possuía um certificado de um emissor validado pela aérea.

Mesmo com uma decisão judicial, a aérea afirmou que o embarque não foi permitido porque “violaria o manual de operações de voo” da empresa. O voo estava programado para decolar do Galeão às 16h35.

Todos os passageiros a bordo tiveram que retornar ao terminal e agora aguardam a resolução da questão. A empresa ainda não remarcou o voo, que estava quase cheio — o Airbus escalado para a viagem tinha capacidade para 298 ocupantes —, mas afirmou que realocou a tripulação e os passageiros que não são da capital fluminense em hotéis.

Antunes afirmou que foi dada a possibilidade do embarque do animal ser realizado no bagageiro, já que os requisitos para o embarque no interior do avião não foram cumpridos. A passageira negou a opção.

Procurada, a Polícia Federal não respondeu à reportagem. A passageira não foi localizada.