Polícia Federal resgata nigerianos em leme de navio após viagem de 13 dias pelo Atlântico

Nigerianos foram encontrados, nesta segunda-feira, pela Polícia Federal do Espírito Santo escondidos sobre o leme de um navio cargueiro que tem como destino o Porto de Santos. Segundo a PF, as quatro pessoas foram localizadas pelos próprios tripulantes da embarcação, que acionaram as autoridades brasileiras.

De acordo com a Polícia Federal, o navio de bandeira da Libéria partiu de Lagos, na Nigéria, no dia 27 de junho, totalizando, com isso, 13 dias de viagem até a costa brasileira. A distância entre o Espírito Santo e o país africano é de cerca de 5,5 km.

Imigração entre Nigéria e Brasil

Os quatros nigerianos foram detectados no momento em que era feita uma troca de tripulação no navio, que havia parado em águas capixabas. O comandante da embarcação foi avisado e acionou o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal.

Agentes da PF foram até o navio e retiraram os estrangeiros do local. "Todos foram resgatados pelo grupamento marítimo da PF em razão de suas condições precárias de saúde, e por motivos humanitários foi autorizado o desembarque condicional", disse o órgão por meio de nota.

"Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. Eles irão ficar sob custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória a Nigéria", explica o Delegado Eugenio Ricas, superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo.

De acordo com a PF, o navio ainda encontra-se no Espírito Santo, mas deverá ser liberado nas próximas horas para seguir rumo ao Porto de Santos.