Polícia Federal conduz 41 pessoas e registra 11 ocorrências de crimes eleitorais

RESUMO ＋ A Polícia Federal (PF), órgão que atua no combate a crimes eleitorais, instaurou dois inquéritos e lavrou 31 termos circunstanciados neste domingo, 25, segundo turno das Eleições 2026. Até as 15h, a PF registrou 11 possíveis flagrantes e conduziu 41 pessoas. Em 2026, instaurou 1.613 inquéritos eleitorais e apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores.

Neste domingo, que marca o segundo turno das Eleições 2026, a Polícia Federal já instaurou dois inquéritos policiais e aplicou 31 termos circunstanciados de ocorrências no combate a crimes eleitorais.

Em nota publicada no portal da PF, o órgão afirma que 41 pessoas foram conduzidas e que 11 ocorrências de possíveis flagrantes de crimes eleitorais foram registradas.

Ao todo, as ocorrências aconteceram no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

O último balanço mostra que Minas Gerais lidera a lista, com 7 casos eleitorais em andamento. Em seguida, Paraíba e Sergipe, com 6 casos; Espírito Santo e Pernambuco, com 5 ocorrências; Acre, Bahia, Mato Grosso, Piauí e Rio de Janeiro, com 3 casos; Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Norte, com 2; Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará, com um cada.

A propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto são os crimes mais registrados até o momento.

Combate aos crimes eleitorais

A Polícia Federal afirma que, ao longo do ano de 2026 até às 15h deste domingo, 25, instaurou 1613 inquéritos policiais relacionais a crimes eleitorais.

Desde o começo do ano, mais de R$ 51,9 milhões em bens e valores foram apreendidos, sendo R$ 31,7 milhões em espécie.

O balanço da Polícia Federal foi publicado às 15h e deve ser atualizado ao longo do dia de votação.