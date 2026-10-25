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Polícia Federal conduz 41 pessoas e registra 11 ocorrências de crimes eleitorais

Órgão publicou o primeiro balanço da atuação no segundo turno das Eleições 2026, incluindo casos de propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto

Polícia Federal: até às 15h deste domingo, 25, dois inquéritos foram instaurados e 41 pessoas foram conduzidas (Polícia Federal/ Governo Federal/Divulgação)

Polícia Federal: até às 15h deste domingo, 25, dois inquéritos foram instaurados e 41 pessoas foram conduzidas (Polícia Federal/ Governo Federal/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h58.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 16h02.

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RESUMO ＋

A Polícia Federal (PF), órgão que atua no combate a crimes eleitorais, instaurou dois inquéritos e lavrou 31 termos circunstanciados neste domingo, 25, segundo turno das Eleições 2026. Até as 15h, a PF registrou 11 possíveis flagrantes e conduziu 41 pessoas. Em 2026, instaurou 1.613 inquéritos eleitorais e apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores.

Neste domingo, que marca o segundo turno das Eleições 2026, a Polícia Federal já instaurou dois inquéritos policiais e aplicou 31 termos circunstanciados de ocorrências no combate a crimes eleitorais.

Em nota publicada no portal da PF, o órgão afirma que 41 pessoas foram conduzidas e que 11 ocorrências de possíveis flagrantes de crimes eleitorais foram registradas.

Ao todo, as ocorrências aconteceram no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

O último balanço mostra que Minas Gerais lidera a lista, com 7 casos eleitorais em andamento. Em seguida, Paraíba e Sergipe, com 6 casos; Espírito Santo e Pernambuco, com 5 ocorrências; Acre, Bahia, Mato Grosso, Piauí e Rio de Janeiro, com 3 casos; Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Norte, com 2; Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará, com um cada.

Boca de urna e propaganda: o que é proibido na véspera e no dia da eleição

A propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto são os crimes mais registrados até o momento.

Combate aos crimes eleitorais

A Polícia Federal afirma que, ao longo do ano de 2026 até às 15h deste domingo, 25, instaurou 1613 inquéritos policiais relacionais a crimes eleitorais.

Desde o começo do ano, mais de R$ 51,9 milhões em bens e valores foram apreendidos, sendo R$ 31,7 milhões em espécie.

O balanço da Polícia Federal foi publicado às 15h e deve ser atualizado ao longo do dia de votação.

'Perguntas frequentes'

Quantas ocorrências de crimes eleitorais foram registradas no segundo turno das Eleições 2026? ＋

A Polícia Federal informou que instaurou dois inquéritos policiais e lavrou 31 termos circunstanciados neste domingo, 25. Segundo a PF, 41 pessoas foram conduzidas e 11 possíveis flagrantes de crimes eleitorais foram registrados até as 15h.

Quais foram os crimes eleitorais mais registrados? ＋

A propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto foram os crimes mais registrados até o balanço divulgado às 15h pela Polícia Federal.

Qual estado liderou as ocorrências eleitorais no segundo turno? ＋

Minas Gerais liderou o último balanço, com sete casos eleitorais em andamento. Paraíba e Sergipe apareceram em seguida, com seis casos cada.

Quantos inquéritos sobre crimes eleitorais a Polícia Federal instaurou em 2026? ＋

A Polícia Federal afirmou que instaurou 1.613 inquéritos relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026, até as 15h deste domingo, 25.

Quanto a Polícia Federal apreendeu no combate aos crimes eleitorais em 2026? ＋

Segundo a Polícia Federal, mais de R$ 51,9 milhões em bens e valores foram apreendidos desde o início de 2026. Desse total, R$ 31,7 milhões foram apreendidos em espécie.

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