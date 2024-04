Polícia espanhola inicia deportação de 69 bolivianos com vistos falsos em cruzeiro vindo do Brasil

As autoridades espanholas decidiram o destino dos 69 bolivianos que viajavam com vistos falsos num cruzeiro que saiu do Brasil e atracou no porto de Barcelona, nesta terça-feira. Após dois dias com a embarcação retida, os bolivianos desembarcaram na manhã desta quinta-feira e serão submetidos a um processo administrativo para tratar da deportação de volta à Bolívia. A intenção final, que a maioria não escondeu, era chegar a Barcelona e instalar-se na Espanha para trabalhar e melhorar as suas condições de vida.

O MSC Armonía, por sua vez, zarpa com o restante dos 1,5 mil passageiros e continua a sua rota, que termina em Veneza.

Concluído o desembarque, os 69 bolivianos — entre os quais 14 menores — foram transferidos para uma “zona de trânsito”, onde “foi-lhes negado o acesso ao território espanhol”, conforme informou a Delegação do Governo. Imigração

Os agentes montaram um pequeno escritório ao pé do terminal para realizar os trâmites de imigração, que “serão realizados com urgência para que tenham a resolução o mais rapidamente possível”. Funcionários do Consulado da Bolívia e advogados especialistas em imigração estão presentes para auxiliar os viajantes.

Muito provavelmente, este procedimento culminará na deportação dos 69 passageiros para a Bolívia. Embora possam solicitar asilo, fontes especializadas no assunto consideram que têm poucas chances de sucesso, uma vez que o seu país não cumpre os requisitos para tal.

Os passageiros argumentam, como sustentam os seus familiares, que foram vítimas de fraude por parte de uma agência de viagens que lhes vendeu uma oferta que incluía o cruzeiro e um visto válido para a Europa. Famílias que viajam com crianças têm maiores chances de que sua solicitação tenha alguma chance de ser bem-sucedida.