Polícia do DF não encontra bomba em mochila deixada em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na tarde desta terça-feira, 27, para verificar mais uma ameaça de bomba em Brasília. Após avaliar o conteúdo de uma mochila suspeita deixada no Setor Hoteleiro Norte, por volta das 16h, o esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) não encontrou nenhum artefato explosivo.

A mochila foi encontrada na quadra 5 do Setor Hoteleiro Norte, perto do hotel Lets Idea. Por precaução, a PM acionou a Operação Petardo, esquadrão especializado no atendimento de ocorrências envolvendo substâncias e artefatos explosivos. Só havia peças de roupa dentro da mochila.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado em um hotel próximo, no Setor Hoteleiro Sul, a cerca de 2 km de distância. A PM registrou pelo menos cinco ocorrências de suspeita de bomba em Brasília nos últimos três dias, às vésperas da posse presidencial.

No último sábado, 24, um empresário foi preso com um arsenal de armas e bombas na capital federal e confessou ter colocado uma bomba em um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. O acusado, já preso, tem 54 anos e fazia parte do grupo acampado em frente ao Quartel General do Exército.

No domingo, 25, o BOPE encontrou um explosivo de cerca de 40 kg na região do Gama, entre a estrada vicinal 383 e a DF-290. No local, também foram achados coletes à prova de balas. Nenhum suspeito foi preso até agora. As outras suspeitas não se confirmaram.