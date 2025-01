Polícia Civil descobre 'Central do golpe do SMS' dentro de apartamento em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo descobriu uma central de golpes montada dentro de um apartamento do bairro do Morumbi, zona oeste da capital. Uma antena instalada na sacada do prédio era usada para disparar mensagens de SMS com conteúdos falsos para vítimas que passavam pelas proximidades da Marginal Pinheiros.

A "Central do golpe do SMS" ficava no 19° andar do prédio. Um homem de 24 anos que estava no local foi preso em flagrante pelas autoridades.

Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, o sinal era emitido por um dispositivo com antena. O conteúdo das mensagens ia de compras não autorizadas e informações bancárias até pontos na carteira da habilitação.

Um número de telefone acompanhava as mensagens. Ao ligar para ele, as vítimas eram induzidas a fornecer dados bancários.

O caso foi registrado como associação criminosa, estelionato, invasão de dispositivo informático, cumprimento de mandado de busca e apreensão, localização e apreensão de objeto no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas).

A investigação começou em julho do ano passado quando um jovem de 22 anos foi preso dentro de um carro com diversos aparelhos eletrônicos em um carro. Os dispositivos aplicavam golpes ao enviar mensagens de SMS com links falsos para os celulares das vítimas.