Podcast: covid-19 deve deixar de ser uma pandemia e se tornar uma endemia

Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a covid-19 como uma pandemia, ou seja, a doença estava espalhada em vários surtos pelo mundo.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

Com o avanço da vacinação em todo o planeta, há uma grande expectativa de que a OMS a reclassifique como uma endemia. Na avaliação do epidemiologista Pedro Hallal, isso deve ocorrer até o fim de 2021.

Neste episódio do podcast semanal EXAME Política, Pedro Hallal, um dos maiores nomes da ciência brasileira, explica que essa denominação indica que vamos precisar conviver com o coronavírus por muito tempo.

“O que quer dizer endêmica? Ela tem em vários locais, há ainda um alto número de casos, mas a doença não está descontrolada. Uma epidemia é quando se perde o controle totalmente. As fronteiras também são perdidas”, explica.

A vacinação deve ajudar no controle do coronavírus, sobretudo nos índices de mortes e de internações. A título de comparação, na cidade de São Paulo, cerca de 80% da população recebeu pelo menos uma dose de imunizante. O resultado: as taxas de internações em UTI caíram para 44%, número que há dois meses era de 74%.

Para Hallal, é justamente este movimento que se espera de uma imunidade coletiva. “Esse efeito de que casos não caíram tanto e as mortes caíram é resultado de vacinação. Pode ser que tenha um rebote daqui pra frente? Pode, mas acho pouco provável”, afirma.