PL das Fake News: Lira diz que, se não tiver votos, não colocará projeto em votação 

Mesmo após convocar sessão para votação do projeto de lei das Fake News, nesta terça-feira, 2, às 18h, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que, caso não haja garantia de votos, não colocará o texto em votação.

“Não tenho uma realidade do número de votos, do placar desse projeto. Os líderes ficaram de conversar com seus deputados. Se não tiver, meu intuito é que não vote hoje”, afirmou.

Ao ser questionado se adiar a votação poderia enterrar o projeto, Lira respondeu que não. “O que enterra é a derrota”, defendeu.

Resistência no plenário

Líderes partidários também têm a percepção de que o texto deve encontrar resistência no plenário.

Segundo o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, a votação deve ser apertada. Em suas contas, o projeto deve ter entre 220 e 260 votos. “Ou vota hoje ou amanhã, caso contrário não vota mais. Esse é o clima senti na reunião”, disse o petista.

O vice-líder da maioria e do bloco parlamentar liderado pelo MDB, Gustinho Ribeiro (Republicanos- SE), disse a jornalistas que a preferência entre os parlamentares da centro direita é que a votação seja adiada para construir um texto de consenso.

“Ninguém quer que libere Fake News, mas é preciso discutir mais para termos um texto mais equilibrado. Mas vai ser colocado em votação hoje”, afirmou.

PL das Fake News: quantos votos são necessários para aprovar?

O texto será votado por maioria simples. Serão necessários 257 parlamentares presentes na votação. A maioria de votos entre esses parlamentares será necessária para aprovar a proposta.

A proposta tem enfrentado residência de partido de oposição, e principalmente da bancada evangélica.