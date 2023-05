PL das Fake News: Anatel é candidata para regulação; texto só será votado após consenso, diz relator

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é a principal candidata para regular as big techs dentro do projeto de lei das Fake News. Segundo o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do texto na Câmara, este ponto é a principal divergência em torno do projeto. "Antes de votar, vamos pactuar na Câmara e queremos que o Senado ratifique o texto", disse o parlamentar à imprensa durante o Seminário Brasil Hoje, da Esfera Brasil com parceria de mídia da EXAME, realizado nesta segunda-feira, 15, em São Paulo. Ainda de acordo com ele, não há previsão para que o projeto vá a plenário.

Orlando Silva disse também que avalia um outro modelo, com uma autorregulação, no modelo como é feito no mercado de capitais. A proposta veio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), elaborado pela Comissão Especial de Direito Digital do conselho federal, que sugere a criação de um órgão regulador das plataformas digitais.

Antes de falar com a imprensa, Orlando Silva participou de um debate sobre o PL das Fake News. A presença do CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, era uma das mais aguardadas. Contudo, o chefe da operação local da big tech cancelou sua ida ao painel no qual discutiria uma possível regulação das mídias sociais ao lado do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, o senador Angelo Coronel, relator do PL das Fake News no Senado, o deputado Orlando Silva, e a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) Miriam Wimmer.

De acordo com a proposta, seria criado um Conselho de Políticas Digitais (CDP), pois o novo projeto de lei “não pode vir desacompanhado de órgãos independentes com a função de supervisionar o seu cumprimento". O CPD analisaria os dados por meio dos relatórios de risco sistêmico e transparência publicados periodicamente pelas big techs, em que as empresas detalhem como tentar reduzir e agir para diminuir a reprodução de conteúdos ilegais.

Principais pontos do PL das Fake News

Torna obrigatória a moderação de conteúdo na internet para que sejam identificadas, excluídas, ou sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado criminoso.

para que sejam identificadas, excluídas, ou sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado criminoso. Big techs : redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens terão de analisar conteúdos considerados ilegais, avaliar riscos sistêmicos de seus algoritmos e se submeter a auditoria externa.

: redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens terão de analisar conteúdos considerados ilegais, avaliar riscos sistêmicos de seus algoritmos e se submeter a auditoria externa. Aplicativos de mensagens deverão limitar a distribuição massiva de mensagens

de mensagens Remuneração de empresas jornalísticas : a remuneração a não deve onerar o usuário final que acessa e compartilha sem fins econômicos os conteúdos jornalísticos.

: a remuneração a não deve onerar o usuário final que acessa e compartilha sem fins econômicos os conteúdos jornalísticos. Parlamentares terão imunidade também para conteúdos postados por eles nas redes sociais.

também para conteúdos postados por eles nas redes sociais. As empresas deverão impedir o acesso de crianças, verificar a idade dos usuários e vetar a coleta de dados pessoais para perfis comportamentais deste público

Google e Telegram

Na semana passada, o aplicativo Telegram deletou a mensagem que enviou aos usuários na terça-feira, 9, em que se declarava contra o projeto de lei das Fake News. A medida foi um cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a exclusão em até uma hora sob pena de multa e suspensão do serviço.

Na semana anterior a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, impôs ao Google uma medida cautelar que obrigou a plataforma a tomar medidas para garantir isonomia nas discussões do PL das Fake News, que institui regras para o combate à desinformação nas redes sociais e para a atividade das empresas de tecnologia no país.