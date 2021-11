PL anuncia filiação de Bolsonaro no dia 30 de novembro

A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL ocorrerá formalmente no dia 30 deste mês, informou o partido em nota nesta terça-feira.

Inicialmente marcada para o dia 22, a filiação de Bolsonaro ao PL foi adiada após divergências sobre apoios nos Estados para a eleição do ano que vem, especialmente em São Paulo. O presidente manifestava desagrado com a possibilidade de liberação de filiados em alguns Estados para acordos regionais.

Bolsonaro deixou em 2019 o PSL, partido pelo qual se elegeu presidente. Ele precisa estar filiado a uma legenda para disputar a reeleição no próximo ano. Antes do PL, o presidente já esteve muito perto de acertar sua filiação com o PP, outro partido do centrão.

