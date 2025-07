PGR pede condenação de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete aliados por organizar uma tentativa de golpe de Estado.

O documento, assinado pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco, foi publicado nesta segunda-feira, 14, e prevê a condenação do ex-presidente, dos ex-ministros Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira; o ex-ajudante de ordens Mauro Cid; e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Mauro Cid é citado como réu colaborador.

A alegação final expressa que os crimes foram, em suma, liderados por Bolsonaro e abrangeram figuras das Forças Armadas e órgãos de inteligência.

"O grupo, liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário", diz o documento.

Confira o pedido de condenação para os crimes:

1. Organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013)

Alexandre Ramagem Rodrigues (ex-diretor da Abin e deputado federal)

Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha)

Anderson Gustavo Torres (ex-ministro da Justiça)

Augusto Heleno Ribeiro (ex-ministro do GSI)

Jair Messias Bolsonaro (na qualidade de líder, também incluindo §3º da Lei 12.850/2013)

Mauro Cesar Barbosa Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro)

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (ex-ministro da Defesa)

Walter Souza Braga Netto (ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro)

2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP)

Alexandre Ramagem Rodrigues

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Augusto Heleno Ribeiro

Jair Messias Bolsonaro

Mauro Cesar Barbosa Cid

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Walter Souza Braga Netto

3. Golpe de Estado (art. 359-M do CP)

Alexandre Ramagem Rodrigues

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Augusto Heleno Ribeiro

Jair Messias Bolsonaro

Mauro Cesar Barbosa Cid

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Walter Souza Braga Netto

4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP)

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Augusto Heleno Ribeiro

Jair Messias Bolsonaro

Mauro Cesar Barbosa Cid

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Walter Souza Braga Netto

5. Deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/1998)

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Augusto Heleno Ribeiro

Jair Messias Bolsonaro

Mauro Cesar Barbosa Cid

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Walter Souza Braga Netto

Mauro Cid foi condenado e não deve ser perdoado

Mauro Cesar Barbosa Cid é citado pela PGR como um delator premiado, portanto, possui alguns benefícios como a redução da pena. Apesar disso, o documento ressalta que, para a dedução completa dos benefícios de delator, o ex-ajudante de Bolsonaro deveria ter permanecido integralmente fiel ao processo, não mantendo contato com nenhum dos réus.

A PGR cita uma investigação — ainda em apuração — sobre a denúncia de que Cid havia criado uma conta "fake" no Instagram para se comunicar com o ex-chefe entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. Para o perfil de @gabriela702, a Meta confirmou que o endereço de e-mail "maurocid@gmail.com" foi utilizado na criação da conta. A defesa de Cid nega que o perfil tenha sido utilizado pelo delator.

"A questão permanece sob apuração, não sendo possível, neste momento, atribuir ao réu a autoria dos acessos. De todo modo, eventual comprovação de vinculação do perfil ao nome de Mauro Cid não implicaria, por si só, o esvaziamento da voluntariedade ou da legalidade do acordo de colaboração premiada, cuja regularidade e espontaneidade foram reiteradamente reconhecidas ao longo de toda a instrução. Apenas estaria acentuado o caráter ambíguo da conduta do colaborador, que, por vias paralelas, buscava auferir benefícios premiais e restabelecer canais de interlocução com os demais corréus", pontua o órgão.

Outro ponto levantado pelo documento em relação a Cid revela que o réu não cumpriu integralmente o acordo de delação, omitindo fatos e narrativas em seus documentos, fato que, segundo a PGR, não atrapalhou o rumo das investigações.

"A omissão de fatos graves, a adoção de uma narrativa seletiva e a ambiguidade do comportamento prejudicam apenas o próprio réu, sem nada afetar o acervo probatório desta ação pena", informa a PGR.

Diante do comportamento de Cid, a Procuradoria geral da República orientou uma dedução mínima de 1/3 e máxima de 2/3 da pena, reforçando a falta de esclarecimento do réu perante aos depoimentos. O órgão reforçou que o perdão legal do ex-ajudante de Bolsonaro está fora de cogitação, "uma vez que esses benefícios exigem colaboração efetiva, integral e pautada pela boa-fé, requisitos não plenamente evidenciados no presente caso", completa a alegação.